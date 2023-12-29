“هذا دمه على خبز أطفاله”.. أب في غزة عاد من شراء بضعة أرغفة فقصفه الاحتلال على باب منزله (فيديو)

رفعت المرأة كيس الخبز الملطخ بالدماء وهي تصرخ: لاقيناه مرمي، هاي هو دمه، عالباب هاي هو دمه على باب دارنا

“هذا دمه على خبز أطفاله”.. بهذه الكلمات وثّقت فلسطينية مشهدًا جديدًا من مجازر الاحتلال في غزة، وصاحت وهي ترفع كيسًا به بضعة أرغفة كان قد اشتراها الأب قبل استشهاده على باب منزله الذي استهدفه قصف الاحتلال.

وظهرت المرأة أمام منزل مكتوب عليه اسم “أم محمد الخياطة” ورقم هاتفها على ما يبدو، ورفعت كيس الخبز الملطخ بالدماء وهي تصرخ “لقيناه مرمي، هاي هو دمه، عالباب هاي هو دمه على باب دارنا”.

ويواصل جيش الاحتلال قصف غزة في اليوم الـ84 من عدوانه على القطاع المحاصَر، ما خلّف عشرات الشهداء والمصابين لا سيما في رفح (جنوبا) ومخيمي المغازي والنصيرات (وسط).

وبلغت حصيلة الشهداء منذ بدء الحرب 21 507 شهداء -معظمهم من الأطفال والنساء- و55 915 مصابًا.