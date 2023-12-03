الشرطة الروسية تدهم حانات “المثليين” في موسكو بعد قرار للمحكمة العليا

دهمت قوات الأمن الروسية نوادي وحانات “المثليين” في أنحاء العاصمة موسكو، مساء الجمعة، بعد أقل من 48 ساعة من حظر المحكمة العليا في البلاد ما وصفته بـ”الحركة العالمية للمثليين والمتحولين جنسيًّا”، وتصنيفها “منظمة متطرفة”.

وذكرت تقارير إخبارية محلية أن الشرطة فتشت أماكن في أنحاء العاصمة موسكو، بينها نادٍ ليلي وحمّام بخار للرجال وحانة تستضيف حفلات للمثليين “بحثًا عن مخدرات”.

ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس عن شهود عيان قولهم إن أفراد الأمن فحصوا وثائق مرتادي الحانات وصوّروها. وأضاف الشهود أن مديري الحانات حذّروا زبائنهم قبل وصول الشرطة.

وجاءت المداهمات عقب قرار للمحكمة العليا في روسيا بتصنيف “حركة المثليين والمتحولين جنسيًّا” في البلاد “منظمة متطرفة”.

وذكرت الوكالة أن الحكم جاء ردًّا على دعوى قضائية أقامتها وزارة العدل، وأضافت أنه أحدث خطوة ضد المثليين والمتحولين جنسيًّا في روسيا بعهد الرئيس فلاديمير بوتين الذي يؤكد حرصه على “قيم الأسرة الأصيلة” على مدار حكمه الممتد منذ 24 عامًا.