تواصل المظاهرات في تل أبيب لمطالبة حكومة نتنياهو بالعمل على إعادة الأسرى لدى المقاومة في غزة (فيديو)

تظاهر مئات الإسرائيليين في مدينة تل أبيب للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو للإسراع بإعادة الأسرى الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وفي مهرجان خطابي نظم بالمناسبة تحت شعار” فلتعيدوا الأسرى إلى بيوتهم”، طالبت أم أحد الأسرى نتنياهو قائلة: “أرجوك وأتوسل إليك باسمي وباسم جميع أمهات الأسرى أن تعمل على إطلاق سراحهم”.

وأضافت: “أطلقوا سراحهم فورا نريد أن نراهم الآن قبل فوات الأوان”.

وكان القيادي في حماس محمد نزال قد أكد، السبت، للجزيرة مباشر، أن الحركة لن تفرج عن أي من “الأسرى العسكريين الإسرائيليين إلا بالإفراج عن جميع أسرانا في سجون الاحتلال”.

وأضاف أنه آن “الأوان لإقرار قواعد جديدة للإفراج عن الأسرى العسكريين لدى الحركة”، مؤكدا أن الاحتلال “رفض الحديث عن تبادل الجثامين”.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، قد أكدت في وقت سابق إنّ “مدن نتانيا والقدس وهرتسيليا (وسط) وحيفا (شمال) وبئر السبع (جنوب) تشهد بصورة دائمة ومتواصلة مظاهرات مماثلة يشارك فيها مئات الإسرائيليين، من بينهم عائلات الأسرى للمطالبة بإعادتهم”.