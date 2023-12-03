شيخ الأزهر يوجه بإعفاء طلاب فلسطين من تكاليف الدراسة والإقامة

يبلغ عدد الطلاب الفلسطينيين الدارسين بجامعة الأزهر 444، إضافة إلى 75 تقدموا للحصول على المنح الدراسية

وجَّه شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب بإعفاء طلاب فلسطين من مصروفات الدراسة وإقامتهم بمدينة البعوث الإسلامية في العاصمة المصرية القاهرة.

وطالب الدكتور الطيب، أمس السبت، بسرعة توفير منح دراسية كاملة لطلاب فلسطين، تشمل الإعفاء من مصروفات الدراسة والسكن بمدينة البعوث الإسلامية.

وأفاد بيان نشرته صفحة الأزهر الشريف على موقع فيسبوك بأن الإمام الأكبر وجَّه بصرف مبلغ مالي شهريًّا لكل طلاب فلسطين الوافدين للدراسة بجامعة الأزهر ومعاهد البعوث الإسلامية.

وأكد شيخ المؤسسة الدينية الكبرى في مصر أن الأزهر يولي طلاب فلسطين الدارسين به عناية خاصة “في ظل ما يتعرض له أهلنا وإخواننا في غزة من عدوان غاشم”، وأشار إلى أنه يحرص على متابعة أحوالهم شخصيًّا.

وشدد الطيب على أن جميع مكاتب المسؤولين في الأزهر مفتوحة لهم دائمًا، داعيًا هؤلاء الطلاب إلى بذل قصارى جهدهم في تحصيل علوم الدين والدنيا، لخدمة وطنهم وأمتهم، وأن يكونوا خير سفراء للأزهر الشريف في مصر وفلسطين.

ويبلغ عدد الطلاب الفلسطينيين الدارسين بجامعة الأزهر 444 طالبًا وطالبة، إضافة إلى 75 تقدموا للحصول على منح دراسية.

وتجاوز عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر 15 ألف شهيد و40 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.