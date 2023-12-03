صور حصرية.. انتشال أطفال أحياء من تحت الأنقاض عقب قصف إسرائيلي على حي الشجاعية (فيديو)

تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال عدد كبير من الأطفال الصغار أحياءً من تحت ركام مربع سكني قصفته طائرات الاحتلال بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وفي صور حصرية حصلت عليها الجزيرة مباشر، ظهر أطفال صغار دون سن الخامسة، وهم يقاومون للخروج من تحت ركام الإسمنت المسلح بمساعدة أفراد الدفاع المدني.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قد قصفت منازل في حي الشجاعية، مُخلفة مجزرة جديدة.

وقال أحد أفراد الدفاع المدني إن طائرات جيش الاحتلال أسقطت أكثر من 10 قنابل على مربع سكني كامل بحي الشجاعية، مما أسفر عن هدم 50 منزلًا فوق رؤوس ساكنيها.

وأضاف أن طواقم الدفاع المدني لا تزال تواصل عمليات البحث في المكان، بهدف الوصول إلى أحياء وانتشالهم من تحت الركام.

وذكرت مواقع فلسطينية أن طائرات الاحتلال كثفت قصفها على مناطق الشجاعية وحي الزيتون واليرموك شرقي غزة.

ويشن الجيش الإسرائيلي قصفًا مكثفًا على غزة لليوم الثاني منذ انتهاء هدنة مؤقتة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أتاحت تبادل محتجزين وأسرى، وإيصال مساعدات عاجلة إلى القطاع المحاصر.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، يوم الجمعة، استشهاد نحو 200 في الضربات الإسرائيلية.