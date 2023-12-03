صور حصرية.. انتشال أطفال أحياء من تحت الأنقاض عقب قصف إسرائيلي على حي الشجاعية (فيديو)

تمكنت طواقم الدفاع المدني في غزة من انتشال عدد كبير من الأطفال الصغار أحياء من تحت ركام مربع سكني استهدف من قبل طيران الاحتلال بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وفي صور حصرية حصلت عليها الجزيرة مباشر، ظهر عدد من الأطفال الصغار دون سن الخامسة وهم يقاومون من أجل الخروج من تحت ركام الإسمنت المسلح بمساعدة قوات الدفاع المدني.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قد استهدفت عددا من المنازل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بغارة جوية مخلفة مجزرة جديدة.

وقال أحد عناصر الدفاع المدني أن طائرات جيش الاحتلال اسقطت أكثر من 10 قنابل على مربع سكني كاملً بحي الشجاعية، ما أسفر عن هدم 50 منزلا فوق رؤوس ساكنيه.

وأضاف أن عمليات البحث لا تزال مستمرة من قبل طواقم الدفاع المدني في المكان بهدف الوصول إلى أحياء وانتشالهم من تحت الركام.

ونقلت مواقع فلسطينية أن طيران الاحتلال كثف قصفه على مناطق الشجاعية وحي الزيتون واليرموك، شرقي غزة.

ويشن الجيش الإسرائيلي قصفا مكثفا على غزة لليوم الثاني على التوالي منذ انتهاء الهدنة مع حركة حماس والتي أتاحت إطلاق سراح محتجزين وأسرى وإيصال مساعدات عاجلة إلى القطاع المحاصر.

وأعلنت وزارة الصحة في القطاع يوم الجمعة، استشهاد نحو 200 في الضربات الإسرائيلية.