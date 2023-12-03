قيادي في حماس للجزيرة مباشر: لن نطلق سراح العسكريين الإسرائيليين إلا بالإفراج عن جميع أسرانا بسجون الاحتلال (فيديو)

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمد نزال إن الحركة لن تطلق سراح أي من الأسرى العسكريين الإسرائيليين “إلا بالإفراج عن جميع أسرانا في سجون الاحتلال”.

وأضاف نزال في لقاء مع قناة الجزيرة مباشر، مساء السبت، أنه “آن الأوان لإقرار قواعد جديدة للإفراج عن الأسرى العسكريين لدى الحركة”، مؤكدًا أن سلطات الاحتلال “رفضت الحديث عن تبادل الجثث”.

وردًّا على اتهامات وجهتها السلطات الإسرائيلية إلى الحركة بالمسؤولية عن خرق الهدنة، قال نزال “لا مصلحة لنا في خرق الهدنة، وقادة إسرائيل يكذبون كالعادة، ويتحركون بعقلية انتقامية”.

واتهم القيادي في حركة حماس الولايات المتحدة بأنها ليست وسيطًا نزيهًا في أي صراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هو من أعطى الضوء الأخضر لقادة إسرائيل باستئناف القتال، مؤكدًا أن فصائل المقاومة ستدافع عن نفسها وعن الشعب الفلسطيني بكل ما لديها من قوة.

وعن المخطط الإسرائيلي لترحيل أهالي غزة إلى الجنوب على الحدود مع مصر، أوضح نزال أن الشعب الفلسطيني لن يكرر تجربة التهجير كما حدث في 1948، وأن المقاومة الفلسطينية لديها ما يكفي من الأدوات والوسائل لإفشال هذا المخطط.