قيادي في حماس للجزيرة مباشر: لن نفرج عن العسكريين الإسرائيليين إلا بالإفراج عن جميع أسرانا في سجون الاحتلال (فيديو)

قال محمد نزال عضو المكتب الساسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الحركة لن تفرج عن أي من “الأسرى العسكريين الإسرائيليين إلا بالإفراج عن جميع أسرانا في سجون الاحتلال”.

وأضاف نزال في لقاء مع قناة الجزيرة مباشر، مساء السبت، أنه “آن الأوان لإقرار قواعد جديدة للإفراج عن الأسرى العسكريين لدى الحركة”، مؤكدا أن سلطات الاحتلال “رفضت الحديث عن تبادل الجثامين”.

وردا على الاتهامات التي وجهتها السلطات الإسرائلية للحركة بالمسولية عن خرق الهدنة قال نزال “لا مصلحة لنا في خرق الهدنة، وقادة إسرائيل يكذبون كالعادة ويتحركون بعقلية انتقامية”.

واتهم القيادي في حركة حماس الولايات المتحدة بأنها ليست وسيطا نزيها في أي صراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هو من أعطى الضوء الأخضر لقادة إسرائيل باستئناف القتال، مشددا على أن فصائل المقاومة ستدافع عن نفسها وعن الشعب الفلسطيني بكل ما لديها من قوة.

وحول المخطط الإسرائيلي الرامي لترحيل أبناء غزة نحو الجنوب على الحدود مع مصر، أكد نزال أن الشعب الفلسطيني لن يكرر تجربة التهجير كما حدث في 1948، وأن المقاومة الفلسطينية لديها ما يكفي من الأدوات الوسائل لإفشال مشروع التهجير.