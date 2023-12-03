كأنما ولدوا من جديد.. ثقب بالحائط يعيد الأمل لنحو 18 بينهم رضّع حاصرتهم الغارات في غزة (فيديو)

بادر شباب فلسطينيون في قطاع غزة إلى هدم جزء من حائط لإخراج أُسر عالقة في منزل مجاور بعد قصف إسرائيلي استهدفهم.

وأظهرت لقطات مصورة عددًا كبيرًا من النساء والأطفال والشباب وهم يخرجون من فتحة الحائط وكأنهم يولدون من جديد.

وقد حاصر الدمار والركام الأُسر التي قُصف محيط منزلها وظلوا سالمين إلا أنهم لم يتمكنوا من الخروج.

واستعان شباب بمطرقة لهدم جزء من الحائط، عبَرت عبره النساء والأطفال وأمهات يحملن رُضّعا، وغادروا منزلهم بحثًا عن مكان ينزحون إليه.

وظهرت ملامح الأمل والفرح على 18 شخصًا خرجوا عبر الحائط بعد أن حاصرهم الاحتلال الإسرائيلي.

واستُشهد 240 على الأقل وأصيب أكثر من 650 منذ انتهاء الهدنة صباح الجمعة، وتركز القصف على مدينة خان يونس جنوبي القطاع. في حين تجاوز عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر 15 ألف شهيد و40 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.