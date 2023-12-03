مع تزايد الجرحى.. إدارة المستشفى الأوروبي في غزة تستعين بالخيام والمدارس لتقديم العلاج (فيديو)

قال الدكتور يوسف العقاد مدير مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس، إن القدرة الاستيعابية للمستشفى لا تتجاوز 400 سرير، لكن منذ بداية العدوان وموجات الترحيل القسري الذي مارسه جيش الاحتلال ضد الجرحى في باقي مستشفيات شمالي غزة، فإنهم “يواجهون ضغطًا قويًا يتزايد يوميًا مع وصول مصابين جدد”.

وأضاف العقاد في لقاء مع الجزيرة مباشر “اضطررنا لتوسيع القدرة الاستيعابية للمستشفى بعد وصول مئات الجرحى، ولذلك حاولنا الاستفادة من جميع المساحات المتاحة في محيطه”.

وتابع” في بداية الأمر قمنا بنصب خيام داخل حديقة المستشفى، لكن بسبب أعداد المصابين التي تصلنا يوميًا اضطررنا إلى الاستعانة بمدرستين بالقرب من المستشفى”.

من جهته أوضح أحد الجرحى من داخل خيمة في ساحة المستشفى، أنه مع دخول جيش الاحتلال لمجمع الشفاء تم وقف جميع الخدمات الطبية، “وأرغمنا على الخروج والبحث عن مستشفيات أخرى لتلقي العلاج”.

وأضاف “أتيت لمستشفى غزة الأوروبي، ورغم أنه لا يتوفر على المواد الطبية الضرورية، إلا أن الأطباء فيه يقومون بتضحيات جسام من أجل إنقاذ وإسعاف المصابين”.

وقال جريح آخر قادم من مستشفى المعمداني “كنت سأفقد رجلي المصابة، لكن الحمد لله الوضع اليوم أحسن بكثير مما كان عليه في السابق، بالرغم من انعدام الأدوية والمواد الطبية الضرورية”.