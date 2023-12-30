أول تعليق رسمي سعودي بعد إلغاء نهائي السوبر التركي في الرياض

قال موسم الرياض، المسؤول عن تنظيم مباراة نهائي السوبر التركي لكرة القدم، والتي كانت مقررة بين فريقي غلطة سراي وفناربخشه في الرياض أمس الجمعة، إن “عدم التزام الفريقين بما تم الاتفاق عليه هو ما أدى إلى عدم إقامة المباراة”.

وأضاف موسم الرياض في بيان عبر حسابه على منصة إكس “إشارة إلى مباراة السوبر التركي لكرة القدم بين فريقي غلطة سراي وفناربخشه التي كان من المقرر إقامتها على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض. نود أن نؤكد في البداية على اعتزازنا بالعلاقة الوثيقة مع الجمهورية التركية الشقيقة في مختلف المجالات ومن بينها المجال الرياضي”.

وتابع “كنا نتطلع لإقامة المباراة في موعدها وفقا للوائح والأنظمة الدولية لكرة القدم التي تقتضي تقديم الرياضة دون أي شعارات خارج نطاقها خاصة أنه تمت مناقشة ذلك مع الاتحاد التركي في إطار الاجتماعات التحضيرية للمباراة، حيث تم التأكيد على ضرورة التقيد بما تقتضيه التنظيمات الخاصة بهذه المباراة وفقا للوائح والأنظمة الدولية”.

بيان عن مباراة السوبر التركي في العاصمة السعودية الرياض pic.twitter.com/ZKDReocQEZ — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) December 29, 2023

وتأجل نهائي كأس السوبر التركية لكرة القدم والتي كانت مقررة بين الناديين التركيين في الرياض أمس، بسبب ما اعتبره الناديان “بعض المشكلات” في تنظيم الحدث.

وذكرت تقارير إخبارية أن من أبرز هذه المشكلات رغبة الناديين في أن يرتدي لاعبوهما قمصانًا تحمل صورة مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة، خلال الإحماء قبل المباراة.

وقالت وسائل إعلام تركية إن مسؤولين سعوديين رفضوا هذا الطلب دون أن تتضح الأسباب. وتتزامن المباراة مع المئوية الأولى لتأسيس تركيا.

وقال الناديان والاتحاد التركي للعبة في بيان مشترك صدر عبر منصة إكس “تقرر تأجيل كأس السوبر 2023… لموعد لاحق نتيجة لقرار مشترك اتخذناه مع ناديينا، بسبب بعض المشكلات في تنظيمها”.