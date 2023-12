الأونروا: جميع سكان غزة البالغ 2.2 مليون باتوا يعتمدون حصرا على المساعدات الإنسانية

قالت وكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الجمعة، إن سكان قطاع غزة جميعهم البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، يعتمدون بشكل شبه حصري على المساعدات الإنسانية.

وأضافت الوكالة في بيان “خلال الأيام الأخيرة، أشارت عدة تصريحات من مسؤولين إسرائيليين إلى تلميح أو إلقاء اللوم المباشر على (الأونروا) بشأن الفجوات في توصيل المساعدات في قطاع غزة، وتم تضخيم هذه التصريحات من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية والعالمية ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، مما أدى إلى تدفق كم من المعلومات الباطلة”.

وتابعت “في الأسبوع الماضي، أدت جهود دبلوماسية مكثفة إلى اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2720، الذي يطالب بضرورة توفير المساعدة الإنسانية على نطاق واسع وبشكل فوري وآمن مباشرة للسكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة، ومع ذلك يستمر توفير المساعدة الملحة والضرورية في كميات محدودة ويعترضها العديد من العقبات اللوجستية”.

وأشارت الوكالة إلى أن السلطات الإسرائيلية في الأسابيع الأولى من الحرب، فرضت حصارًا صارمًا على القطاع، حيث منعت دخول الإمدادات جميعها بما في ذلك الطعام والماء والأدوية والوقود.

وأوضحت الوكالة أن أول شحنة من المساعدات الإنسانية سمحت إسرائيل بدخولها كانت في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد عملية تحقق معقدة وطويلة تتضمن إعادة توجيه الشاحنات عبر إسرائيل، ومنذ ذلك الحين، وعلى الرغم من زيادة بعض الشاحنات بشكل أساس من مصر ومن خلال معبر رفح، إلا أنها ظلت مهمشة أمام الاحتياجات الإنسانية الهائلة، ولم تشمل هذه الشحنات الوقود حتى 18 نوفمبر/تشرين الثاني، مما يقيد بشكل كبير قدرة “الأونروا” والمنظمات الإنسانية الأخرى على العمل.

