غزة ونار الحطب.. بديل يتجاوز طهي الطعام إلى رسالة إنسانية عن الحياة في زمن الحرب (فيديو)

الحطب أصبح بديلًا للغاز في كل شيء

حل الحطب محل غاز الطهي في قطاع غزة بسبب النقص الحاد في أنابيب الغاز في القطاع جرّاء الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 85 يومًا.

وقال عدد من تجار الحطب في القطاع إنهم يجمعونه من أماكن عديدة، خاصة الأشجار التي قام الاحتلال بتجريف الأراضي المزروعة فيها.

وذكروا أن هناك أنواعًا مختلفة من الأشجار التي تُستخدم أخشابها حطبًا، مثل الزيتون والتين والأنواع المختلفة من الحمضيات مثل أشجار الليمون والبرتقال.

مخاطر حقيقية

بدورهم، قال عدد من سكان مدينة رفح جنوبي قطاع غزة إن الحطب أصبح بديلًا للغاز في كل شيء، من تسخين الماء لإعداد الشاي والقهوة إلى تسخينه للاستحمام، وطهي الطعام.

وقال عدد من أصحاب المخابز إنهم لجؤوا إلى الحطب لتعويض غياب الغاز، رغم مخاطر استخدامه وما قد يسببه من أمراض تنفسية.

واشتكى السكان وأصحاب المخابز من ارتفاع أسعار الحطب مقارنة ببداية الحرب، أما التجار فقالوا إن هناك مخاطر حقيقية تهدد حياة من يجمعون الحطب وسط الحرب الدائرة في القطاع.