فرنسا وألمانيا تمنعان تظاهرات مؤيدة لفلسطين تزامنًا مع احتفالات العام الجديد

منعت السلطات الفرنسية مظاهرة تضامنية مع فلسطين كان من المقرر تنظيمها في شارع الشانزليزيه الشهير بالعاصمة باريس يوم 31 ديسمبر/كانون الأول الحالي.

ووصف نائب حزب الجمهوريين إريك سيوتي، عبر حسابه بمنصة إكس، المظاهرة التي كان من المقرر تنظيمها في الشانزليزيه للدعوة لإعلان وقف إطلاق نار في قطاع غزة بأنها داعمة لحماس. وادّعى أن المظاهرة ستضر بالنظام العام، وطالب وزير الداخلية جيرالد دارمانان بمنعها.

من جانبه، علق مدير الأمن في باريس لوران نونيز، عبر حسابه في إكس، على منشور سيوتي وأكد أنه حظر كافة المظاهرات في شارع الشانزليزيه يوم 31 ديسمبر/كانون الأول، مشددًا على أن قوات الأمن “ستضمن تنفيذ المنع بكل دقة”.

Ainsi que l’a rappelé @GDarmanin ce matin, les manifestations revendicatives sont d’ores et déjà interdites sur les #ChampsÉlysées dans le cadre de l’arrêté créant un périmètre de protection que j’ai pris pour les festivités du #31décembre.

Je veillerai à l’application stricte… https://t.co/yR45VEA1PN — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) December 29, 2023

وفي سياق متصل، قالت متحدثة باسم الشرطة في ألمانيا، مساء الجمعة، إن شرطة برلين منعت مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في حي نويكولن، كان قد تم الإعداد لتنظيمها ليلة رأس السنة الجديدة.

وتقول الشرطة إن المظاهرة كان من المقرر أن تبدأ مساء الأحد المقبل، في الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي، فيما تم الإعلان عن إجمالي 100 مشارك، لكن الشرطة تتوقع إقبالًا أكبر بكثير.