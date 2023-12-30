مخيم جباليا.. طوابير طويلة لتعبئة المياه بعد انقطاعها على وقع الحرب (فيديو)

مع اقتراب دخول الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها الثالث، يكافح سكان مخيم جباليا للاجئين شمال القطاع، من أجل الحصول على مياه نظيفة صالحة للشرب وسط النقص المستمر في الغذاء والمياه والكهرباء في أنحاء القطاع جميعه.

وبثت الجزيرة مباشر مشاهد تظهر سكان شمال القطاع من الأطفال والرجال والنساء، وهم يحملون عبوات فارغة بأيديهم أو على عربات “الكارو” إلى خزانات المياه، ويصطفون لملئها بمياه الشرب.

وقال أحد السكان المحليين “نحصل على هذه المياه من بئر الوكالة، ونستخدمها في الطهي والشرب والغسيل لأنه لا توجد خيارات أخرى متاحة”، موضحًا أن الحصول على المياه خلال أيام الحرب أمر صعب للغاية.

وأشار إلى أنه يتعين على العائلات جميعها الاستيقاظ مبكرًا، والانتظار لأكثر من ساعة حتى تتاح لهم الفرصة لملء بعض العبوات، واستطرد “عليَّ أن آتي الساعة 7:30 صباحًا كل يوم وأنتظر لمدة ساعة أو ساعة ونصف حتى، لملء 3 جراكن بالماء والمشي بها لمسافة لا تقل عن كيلومترين بالعربة التي أجرها على يدي كما ترون”.

وأضاف أنه يحتاج إلى ملء 3 عبوات مرتين في اليوم، لتوفير ما بين 50 و80 لترًا من الماء له ولأسرته المكونة من 12 فردًا.

وفي أعقاب الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، أصبحت الحالة الإنسانية في القطاع الساحلي المحاصر كارثية على نحو متزايد.