مشهد مؤثر لإنقاذ رضيعة من تحت الأنقاض بعد استشهاد والدتها بقصف في رفح (فيديو)

تمكن رجال الدفاع المدني وسكان في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، من إنقاذ رضيعة من تحت الأنقاض وهي على قيد الحياة بعد استشهاد أفراد أسرتها.

وكانت الطفلة مريم أبو عقل، التي تحوّل لون بشرتها للون الرمادي بسبب الغبار الكثيف، تصدر أصواتًا قليلة عندما وصل رجال الإنقاذ إلى عمق الأنقاض لتحرير ساقيها ورفعها بشكل واضح.

وتجمّع الناس حول أنقاض منزل عائلة أبو عدوان، حيث كانت عائلة مريم تلجأ بعد أن فروا من منزلهم بسبب قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي.

استشهاد أمها وشقيقتها

واستشهدت والدة مريم وشقيقتها في الغارة، بالإضافة إلى أفراد من عائلة أبو عدوان وأشخاص من عائلات أخرى تعيش معهم بشكل مؤقت، فيما نجا والدها وشقيقها حامد.

وقال أحد شهود العيان إنهم “كانوا نائمين في المنازل، وفجأة سمعنا صوت انفجار وبدأت الحجارة في التساقط، ففتحت النافذة وسمعت الجيران يستغيثون”.

وأضاف أن القصف تسبب في انهيار مبنى من طابقين كان يؤوي أعدادًا كبيرة من النازحين، مما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات.