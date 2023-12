مفكر أمريكي: قوة الجيش الإسرائيلي لم تمنع حماس من مواصلة ضرباتها داخل إسرائيل

من الحرب الإسرائيلية في غزة إلى طفرة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وضع عام 2023 العالم أمام تحديات كبيرة في 2024.. فبعد ساعات قليلة يودع العالم عاما شهد من التطورات والأحداث ما يجعله يتوقف طويلا لكي يستوعب دروسها.

وفي تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء يقدم المفكر الأمريكي (تيلر كوين) الأستاذ في جامعة جورج ماسون الأمريكية، 3 دروس يرى أنها الأجدر بالتوقف عندها خلال العام الحالي، الذي كان مليئا بالأحداث التي تحتم إعادة النظر في الكثير من وجهات نظرنا الاجتماعية العلمية.

وتوقف كوين المدير المشارك لمدونة “الثورة الهامشية” على الإنترنت عند الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة والحرب الروسية في أوكرانيا.

ويقول “إن الدرس الأوضح من هذه الحروب هو أن القدرة على الردع لم تعد بنفس القوة التي كنا نتصورها وأن الإصرار مع إيمان المرء بقضيته وتشبثه بالدفاع عنها يمكن أن يتفوق على القوة العسكرية الكاسحة للخصم”.

ويضيف أن الجيش الإسرائيلي أقوى كثيرا من حركة حماس (التي تقود المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة) وهو ما يظهر حاليا على الأرض، ومع ذلك لم تمنع قوة الجيش الإسرائيلي حماس من مواصلة ضرباتها داخل إسرائيل.

ويقول “في الوقت نفسه فإن أوكرانيا ومع كل الدعم الاقتصادي والعسكري من الولايات المتحدة ودول (الناتو) لم تتمكن من منع روسيا من مواصلة الحرب، رغم ما تتكبده من خسائر باهظة سواء على الصعيد العسكري أو السمعة الدولية”.

ويؤكد أن “ذلك ببساطة لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد السيطرة على أوكرانيا ويؤمن بحق بلاده في السيطرة على مناطق عديدة فيها”.

