منظمة الصحة: ازدياد خطر تفشي الأمراض المعدية في غزة

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم عن قلق بالغ من ازدياد خطر انتشار الأمراض المعدية في قطاع غزة في ظل النزوح والظروف الإنسانية الناتجة عن الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكتب تيدروس “مع استمرار نزوح الناس بشكل هائل على امتداد جنوب قطاع غزة، واضطرار بعض العائلات للنزوح أكثر من مرة، واتخاذ الكثيرين من منشآت صحية مكتظة ملجأ لهم، نبقى أنا وزملائي في منظمة الصحة قلقين جداً حيال تزايد خطر الأمراض المعدية”.

As people continue to be massively displaced across the south of #Gaza , with some families forced to move multiple times and many sheltering in overcrowded health facilities, my @WHO colleagues and I remain very concerned about the increasing threat of infectious diseases.… pic.twitter.com/yszTuAN8Eu

وأضاف تيدروس في بيان عبر منصة إكس مساء أمس الجمعة “من منتصف أكتوبر/ تشرين الأول إلى منتصف ديسمبر/كانون الأول، تواصلت إصابة الأشخاص الذين يعيشون في ملاجئ بأمراض”.

وكشف المسؤول الأممي أن نحو 180 ألف شخص عانوا من التهابات في الجهاز التنفسي العلوي، بينما تم تسجيل 136 ألف و400 حالة إسهال نصفها من الأطفال دون سن الخامسة.

Day after day, the needs of #Gaza’s war-ravaged people grow. Peril, ill-health, hunger, thirst, lack of shelter—these should not be the norm for millions of people. But sadly, they are.@WHO and our partners have undertaken additional missions in northern and southern Gaza to… https://t.co/nFcTylnGQ0 pic.twitter.com/pf1nHqoC9n

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 27, 2023