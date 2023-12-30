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منظمة الصحة: ازدياد خطر تفشي الأمراض المعدية في غزة

اضطرار بعض العائلات للنزوح أكثر من مرة في غزة بسبب القصف الإسرائيلي (رويترز)
30/12/2023

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم عن قلق بالغ من ازدياد خطر انتشار الأمراض المعدية في قطاع غزة في ظل النزوح والظروف الإنسانية الناتجة عن الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكتب تيدروس “مع استمرار نزوح الناس بشكل هائل على امتداد جنوب قطاع غزة، واضطرار بعض العائلات للنزوح أكثر من مرة، واتخاذ الكثيرين من منشآت صحية مكتظة ملجأ لهم، نبقى أنا وزملائي في منظمة الصحة قلقين جداً حيال تزايد خطر الأمراض المعدية”.

وأضاف تيدروس في بيان عبر منصة إكس مساء أمس الجمعة “من منتصف أكتوبر/ تشرين الأول إلى منتصف ديسمبر/كانون الأول، تواصلت إصابة الأشخاص الذين يعيشون في ملاجئ بأمراض”.

وكشف المسؤول الأممي أن نحو 180 ألف شخص عانوا من التهابات في الجهاز التنفسي العلوي، بينما تم تسجيل 136 ألف و400 حالة إسهال نصفها من الأطفال دون سن الخامسة.

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة وجود 55400 حالة إصابة بالقمل والجرب، و5330 إصابة بجدري الماء، و42700 إصابة بالطفح الجلدي، بينها 4722 حالة من القوباء.

وقال “تعمل منظمة الصحة العالمية وشركاؤها بلا كلل لمساعدة السلطات الصحية على زيادة مراقبة الأمراض ومكافحتها من خلال توفير الأدوية وأدوات الفحص للكشف عن الأمراض المعدية مثل التهاب الكبد والاستجابة لها بسرعة، ولمحاولة تحسين الوصول إلى مياه الشرب والغذاء والنظافة الصحية”.

وتشنّ إسرائيل قصفا مكثفا على قطاع غزة وبدأت اجتياحا بريا أواخر أكتوبر الماضي، في حين أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 21507 معظمهم من النساء والأطفال وأكثر من 55 ألف جريح.

المصدر : وكالات