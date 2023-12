ناشطون يحتجون أمام مقر (أيباك) في واشنطن احتجاجا على القصف الإسرائيلي لغزة

تظاهر ناشطون مساء أمس الجمعة، أمام مقر لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية “أيباك AIPAC” في واشنطن ونددوا بالقصف الإسرائيلي على غزة.

وخرجت في واشنطن مظاهرة تطالب بوقف إطلاق النار الفوري في غزة أمام مقر لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) أقوى منظمات اللوبي الداعم لإسرائيل في الولايات المتحدة.

وتعد أيباك أكبر منظمات اللوبي اليهودي وأهم منظماته في الولايات المتحدة والعالم.

1200 New Yorkers, led by @JewishElders, marched through midtown in silence today to mourn the thousands of Palestinian children killed in Gaza these past months, and to demand a permanent #CeasefireNOW. pic.twitter.com/8UaqTspqBI — Jews for Racial & Economic Justice (@JFREJNYC) December 28, 2023

مظاهرة صامتة تضامنا مع غزة

وفي نيويورك، خرج آلاف المحتجين في مسيرة صامتة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة، حيث انطلق المتظاهرون من ميدان التايمز.

وحمل المحتجون نماذج لأطفال رُضع بأكفان، في إشارة إلى آلاف الضحايا الأطفال الذين قضوا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وطالبوا بإعلان وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة.

Thousands of NYC workers marched Thursday to the AIPAC offices with labor unions @UAW @ueunion @APWUnational @cirseiu @paythewriter @amazonlabor @ruaaup and Palestinian, Jewish & community orgs demanding NY electeds support a permanent ceasefire and peace & justice for Palestine! pic.twitter.com/jVA6I9XQPc — NYC-DSA 🌹 (@nycDSA) December 24, 2023

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى أمس الجمعة أكثر من 21 ألفا و320 قتيلا و55 ألفا و603 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

وتشهد الولايات المتحدة احتجاجات واسعة على الحرب الإسرائيلية في غزة، تقودها نقابات عمالية ومنظمات مدنية وجمعات يهودية وشخصيات تندد بقتل الأطفال والنساء وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار.

"As trade unionists, and as a labor movement, it’s up to us to stand up and fight for the best of what humanity is and can be."https://t.co/LtGnfGMK1w — UAW (@UAW) December 27, 2023

وقادت نقابات وجماعات يهودية ومنظمات مدنية مسيرة حاشدة في نيويورك، مساء الخميس، للمطالبة بوقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على غزة والضغط على أعضاء الكونغرس لوقف أخذ أموال الحملات من جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل.

وعرض المتظاهرون في المسيرة أمام مبنى مقر منظمة (أيباك) في نيويورك، أسماء أعضاء الكونغرس الأمريكي الذين يتلقون أموالا من المنظمة وحملوا لافتات وهتفوا “أوقفوا القنابل.. وقف إطلاق النار الآن”.

From @jewishcurrents: mandatory reading to understand how the Israeli government has repackaged this extremist call for expulsion as a humanitarian effort https://t.co/0hYgCShAi0 https://t.co/s8wIiPWbTf pic.twitter.com/EhQaaoeDLX — IfNotNow🔥✡️ (@IfNotNowOrg) December 26, 2023

وقال مشاركون “نطالب أعضاء مجلس الشيوخ بالدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، والتصويت بـ(لا) على مشروع قانون المساعدات بقيمة 14 مليار دولار، ورفض مساهمات اليمين المتطرف في أيباك”، مؤكدين أنهم سيواصلون المسيرات والاحتجاج والتعطيل والكفاح حتى ينهوا “الإبادة جماعية”.

We begin to sing: #CeasefireNow pic.twitter.com/vpw1kuefUY — Jews for Racial & Economic Justice (@JFREJNYC) December 28, 2023

وسلطت لافتات المحتجين الضوء أيضًا على مقدار الأموال التي حصل عليها تشاك شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، والسيناتور كيرستن غيليبراند، وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز، وجميعهم من الديمقراطيين في نيويورك من لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك).