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ناشطون يحتجون أمام مقر (أيباك) في واشنطن احتجاجا على القصف الإسرائيلي لغزة

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30/12/2023

تظاهر ناشطون مساء أمس الجمعة، أمام مقر لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية “أيباك AIPAC” في واشنطن ونددوا بالقصف الإسرائيلي على غزة.

وخرجت في واشنطن مظاهرة تطالب بوقف إطلاق النار الفوري في غزة أمام مقر لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) أقوى منظمات اللوبي الداعم لإسرائيل في الولايات المتحدة.

وتعد أيباك أكبر منظمات اللوبي اليهودي وأهم منظماته في الولايات المتحدة والعالم.

مظاهرة صامتة تضامنا مع غزة

وفي نيويورك، خرج آلاف المحتجين في مسيرة صامتة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة، حيث انطلق المتظاهرون من ميدان التايمز.

وحمل المحتجون نماذج لأطفال رُضع بأكفان، في إشارة إلى آلاف الضحايا الأطفال الذين قضوا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وطالبوا بإعلان وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى أمس الجمعة أكثر من 21 ألفا و320 قتيلا و55 ألفا و603 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

وتشهد الولايات المتحدة احتجاجات واسعة على الحرب الإسرائيلية في غزة، تقودها نقابات عمالية ومنظمات مدنية وجمعات يهودية وشخصيات تندد بقتل الأطفال والنساء وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار.

وقادت نقابات وجماعات يهودية ومنظمات مدنية مسيرة حاشدة في نيويورك، مساء الخميس، للمطالبة بوقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على غزة والضغط على أعضاء الكونغرس لوقف أخذ أموال الحملات من جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل.

وعرض المتظاهرون في المسيرة أمام مبنى مقر منظمة (أيباك) في نيويورك، أسماء أعضاء الكونغرس الأمريكي الذين يتلقون أموالا من المنظمة وحملوا لافتات وهتفوا “أوقفوا القنابل.. وقف إطلاق النار الآن”.

وقال مشاركون “نطالب أعضاء مجلس الشيوخ بالدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، والتصويت بـ(لا) على مشروع قانون المساعدات بقيمة 14 مليار دولار، ورفض مساهمات اليمين المتطرف في أيباك”، مؤكدين أنهم سيواصلون المسيرات والاحتجاج والتعطيل والكفاح حتى ينهوا “الإبادة جماعية”.

وسلطت لافتات المحتجين الضوء أيضًا على مقدار الأموال التي حصل عليها تشاك شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، والسيناتور كيرستن غيليبراند، وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز، وجميعهم من الديمقراطيين في نيويورك من لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك).

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات