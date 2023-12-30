3 أشقاء من غزة يروون عن الانتهاكات أثناء اعتقال الاحتلال لهم خلال الاجتياح البري

كشف ثلاثة أشقاء فلسطينيين اعتقلتهم إسرائيل في قطاع غزة أنهم وزملاءهم المعتقلين تعرضوا للضرب وجُردوا من ملابسهم باستثناء الملابس الداخلية وتعرضوا للحرق بالسجائر ولأشكال أخرى من سوء المعاملة أثناء اعتقالهم.

وكان صبحي ياسين وشقيقاه سعدي وإبراهيم من بين مجموعة من عشرات الرجال الفلسطينيين الذين لجأوا إلى مدرسة في رفح بجنوبي قطاع غزة وتحدثوا لرويترز عن المعاملة التي لاقوها من الجنود الإسرائيليين.

وقال الأشقاء الثلاثة إنهم نُقلوا من منازلهم في شمالي القطاع بعيدا عن عائلاتهم واحتُجزوا لمدة تصل إلى أسبوعين في أماكن مجهولة منها ثكنة عسكرية أو معسكر.

وقال صبحي إنه وأخويه اعتقلوا في أوائل ديسمبر/كانون الأول الجاري بعد أن حاصر الجيش الإسرائيلي المنطقة التي يعيشون ويعملون فيها بأجر يومي في حي الزيتون بمدينة غزة.

Israel required by law to reveal the fate of dozens of women arrested in Gaza, intl. community must investigate images and claims of torture, harassment https://t.co/QIANPsqnwP — Euro-Med Monitor (@EuroMedHR) December 26, 2023

وأشار إلى أن 4 أشخاص ضربوه بعد أن عجز عن الصعود إلى شاحنة بسبب إصابة في ساقه تعرض لها قبل اعتقاله، ثم نقل بعد ذلك إلى منطقة مفتوحة وقال كان الخاطفون “يدخنون السجائر ويطفئونها في ظهورنا، ويرشون علينا الرمال والماء ويتبولون علينا”.

وقدم شقيقاه سعدي وإبراهيم روايات مماثلة عن سوء معاملة الجنود الإسرائيليين لهم، وذكرت رويترز أنها لم تتمكن من “التأكد من رواياتهم التي تتفق مع الأوصاف التي قدمها أكثر من 20 معتقلا سابقا آخرين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم”.

“لم يسمحوا لنا بالنوم وكنا نقف لساعات”

قال الأشقاء الذين نزحوا إلى رفح إن الجيش الإسرائيلي لم يوجه إليهم اتهامات محددة، وكان قد جمعهم معا ثم فصلهم، ضمن الاعتقالات الجماعية التي يقوم بها في المناطق التي يتقدم إليها.

وقال سعدي إنه وُضع مع معتقلين آخرين في شاحنة تحوي قمامة، وأضاف وهو يتحدث وسط مجموعة تضم نحو 20 رجلا في خيمة بمدرسة رفح “كانوا يضربوننا، وأي شخص يرفع صوته بعد الضرب يتعرض للضرب مرة أخرى.. فتشونا وأخذوا بطاقات هويتنا وأموالنا وهواتفنا”.

جروح وكدمات

وكشف بعضهم عن آثار جروح في المعصمين حيث قالوا إن أيديهم كانت مقيدة أو مكبلة، وأظهر أحدهم آثار كدمات وجرح على ظهره، وأظهر آخر آثار جرح بالفخذ قال إنه ناجم عن تعرضه للضرب.

ووصف إبراهيم ياسين كيف كانت يداه مقيدتين وعيناه معصوبتين في أثناء احتجازه للاستجواب، وقال “لم يسمحوا لنا بالنوم.. كنا نقف لساعات كعقاب”.

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: @EuroMedHRAr

▪️جنود الاحتلال الإسرائيلي يسرقون أموال الفلسطينيين في قطاع غزة ومتعلقاتهم على نطاق واسع ▪️ الجنود يتعمدون حرق المنازل بعد سرقتها وينشرون مقاطع المسروقات الثمينة عبر شبكات التواصل ▪️الجنود سرقوا نقودًا وذهبًا وتحفًا ومعادن… pic.twitter.com/k7nU4dTtjb — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) December 29, 2023

إهانة ومنع من الصلاة

وأوضح إبراهيم أن من أسروهم كانوا يهينون المحتجزين ويمنعونهم من التحدث مع بعضهم ومن الصلاة، وقال “بعد ذلك كان 5 جنود يتناوبون على ضرب المحتجزين على الرأس والجسم”، موضحا أنه تعرض للضرب في الضلوع وظهرت ندوب دائرية وآثار جروح عند معصميه.

وترك الجيش الإسرائيلي الإخوة في أوقات مختلفة عند معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وقطاع غزة، مثلما فعل مع مجموعات أخرى من الرجال الذين احتجزهم في عملياته البرية ولم يعد يشتبه في أن لهم صلات بحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقالوا إنهم ساروا من هناك كيلومترات عدة على الأقدام إلى رفح مع مئات الآلاف من الأشخاص الذين نزحوا ويعيشون الآن في مبان وخيام مكتظة.

"قد نضطر لبتر أقدامهم" طبيب يكشف حالة أسرى مدنيين خرجوا من سجون الاحتلال بعد اعتقالهم من غزة #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/ubPg7iYiVx — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 24, 2023

سوء معاملة واختفاء قسري للفلسطينيين

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إنه تلقى تقارير عديدة عن اعتقالات جماعية وسوء معاملة واختفاء قسري للفلسطينيين في شمال غزة على يد الجيش الإسرائيلي.

وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن القانون الدولي الإنساني يقضي بعدم احتجاز المدنيين إلا لأسباب أمنية قهرية، ويحظر بشدة التعذيب وغيره من ضروب سوء معاملة المعتقلين.

وأثارت صور المعتقلين الذين جُردوا من ملابسهم باستثناء الملابس الداخلية في غزة في وقت سابق من هذا الشهر غضب المسؤولين الفلسطينيين والعرب والمسلمين.