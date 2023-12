3 أشقاء من غزة يروون عن الانتهاكات أثناء اعتقال الاحتلال لهم خلال الاجتياح البري

كشف ثلاثة أشقاء فلسطينيين اعتقلتهم إسرائيل في قطاع غزة أنهم وزملاءهم المعتقلين تعرضوا للضرب وجُردوا من ملابسهم باستثناء الملابس الداخلية وتعرضوا للحرق بالسجائر ولأشكال أخرى من سوء المعاملة أثناء اعتقالهم.

وكان صبحي ياسين وشقيقاه سعدي وإبراهيم من بين مجموعة من عشرات الرجال الفلسطينيين الذين لجأوا إلى مدرسة في رفح بجنوبي قطاع غزة وتحدثوا لرويترز عن المعاملة التي لاقوها من الجنود الإسرائيليين.

وقال الأشقاء الثلاثة إنهم نُقلوا من منازلهم في شمالي القطاع بعيدا عن عائلاتهم واحتُجزوا لمدة تصل إلى أسبوعين في أماكن مجهولة منها ثكنة عسكرية أو معسكر.

وقال صبحي إنه وأخويه اعتقلوا في أوائل ديسمبر/كانون الأول الجاري بعد أن حاصر الجيش الإسرائيلي المنطقة التي يعيشون ويعملون فيها بأجر يومي في حي الزيتون بمدينة غزة.

Israel required by law to reveal the fate of dozens of women arrested in Gaza, intl. community must investigate images and claims of torture, harassment https://t.co/QIANPsqnwP

— Euro-Med Monitor (@EuroMedHR) December 26, 2023