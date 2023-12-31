استشهاد خطيب الأقصى السابق الشيخ يوسف سلامة في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة

استشهد الشيخ يوسف سلامة، وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الأسبق، وخطيب المسجد الأقصى، اليوم الأحد، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على منزله في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزل الشيخ سلامة، مما أدى إلى استشهاده وإصابة عدد من أفراد أسرته. وأشارت إلى أن عددًا من المواطنين استشهدوا وجُرحوا في قصف استهدف منزلين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وطالت عمليات القصف ثلاثة مساجد.

كما أطلقت طائرات الاحتلال الحربية نيران رشاشاتها شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، في حين تجدد القصف المدفعي شرقي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة. واستهدفت طائرة مسيَّرة منزلًا غربي رفح جنوبي قطاع غزة، في حين استهدفت غارة شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها صوب مخيمات البريج والنصيرات والمغازي وسط القطاع.

وفي إحصاء غير نهائي، ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة برًّا وبحرا وجوًّا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 21822 شهيدًا، وأكثر من 56 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70% منهم أطفال ونساء.