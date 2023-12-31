تحمل جوازات مصرية.. عائلة فلسطينية نازحة تناشد للسماح بمرورها عبر معبر رفح (فيديو)

التقت الجزيرة مباشر إحدى العائلات الفلسطينية التي نزحت إلى مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بعدما تقطعت بها السبل جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ 86 يومًا.

وقال رب الأسرة للجزيرة مباشر “إحنا اترحلنا من منطقة الشيخ رضوان بعد ما انهدم بيتنا وراحت سياراتنا وراح كل ما نملك. الوضع قبل الحرب كان كتير أحسن، وأنا باشكر أبو رزق، صاحب محل تأجير السيارات اللي أعطانا هذا المحل عشان نسكن فيه، وحوّل بيته كله إلى مركز لإيواء النازحين”. وأضاف “المعاناة الأكبر هنا إنه لا في نت ولا في اتصال ولا في كهربا”.

وتابع “إحنا أصحاب جوازات مصرية”، مناشدًا الرئيس المصري التدخل لتسهيل عودته وعائلته إلى الأراضي المصرية حتى انتهاء الحرب، مضيفًا “أنا قدّمت أكثر من مرة لكن ليس لنا صوت، يا ريت صوتنا يوصل للخارجية المصرية أو للسفارة المصرية في رام الله، إحنا ضاقت بنا السبل”.

وفي اليوم السادس والثمانين للحرب، لا تظهر أي مؤشرات إلى تراجع القصف والمعارك رغم الخسائر البشرية الفادحة والمتزايدة والدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، في حين لا يزال سكان قطاع غزة -البالغ تعدادهم 2.4 مليون نسمة اضطر 85% منهم إلى الفرار وفقًا للأمم المتحدة- يواجهون وضعًا إنسانيًّا كارثيًّا.

وجدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أول أمس الجمعة، دعوته إلى “وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية”، في حين حذرت منظمة الصحة العالمية من الخطر المتزايد لانتشار الأمراض المُعدية بين سكان غزة.