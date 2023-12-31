جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين في معارك قطاع غزة ويرفع عدد قتلاه إلى 506

​​​​​​​أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جنديين في معارك بوسط وشمالي قطاع غزة، مما يرفع عدد قتلاه إلى 506 منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال الجيش في بيان “إن الجندي (احتياط) إليراز غاباي (37 عامًا) من بتاح تكفا مقاتل في الكتيبة 7810 لواء يفتاح (11) قُتل في معركة وسط قطاع غزة. وإن الجندي (احتياط) ليآف سيعدا (23 عامًا) من طبريا مقاتل في كتيبة الهندسة 7107، قُتل في معركة شمالي قطاع غزة”.

הותר לפרסום: רס"ם במיל' אלירז גבאי, בן 37 מפתח תקווה, לוחם בגדוד 7810, חטיבת 'יפתח' (11), נפל בקרב במרכז רצועת עזה ורס"ל במיל' ליאב סעדה, בן 23 מטבריה, לוחם בגדוד ההנדסה 7107, נפל בקרב בצפון רצועת עזה. יהי זכרם ברוך@Doron_Kadosh pic.twitter.com/LUwXM3e512 — גלצ (@GLZRadio) December 31, 2023

ومنذ 27 أكتوبر الماضي، يشن الجيش عملية برية في قطاع غزة، بدأت بالشمال قبل أن تتسع إلى الوسط والجنوب، وتشهد مقاومة شرسة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وباقي فصائل المقاومة الفلسطينية.

ويشن جيش الاحتلال منذ السابع من ذلك الشهر حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى السبت 21822 شهيدًا و56451 جريحًا، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

وردًّا على اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته ولا سيما المسجد الأقصى، شنت حماس في ذلك اليوم هجوم طوفان الأقصى ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في محيط قطاع غزة.

وقتلت حماس في الهجوم نحو 1200 إسرائيلي، وأسرت زهاء 240 بادلت 110 منهم مع إسرائيل، التي تحتجز في سجونها أكثر من 7800 فلسطيني، وذلك خلال هدنة استمرت أسبوعًا حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.