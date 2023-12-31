“دمي أحمر لأني أهلاوي”.. طفل غزاوي مصاب يتمنى لقاء محمد الشناوي والحصول على قفازه (فيديو)

كشف طفل مصاب جراء غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة، عن حبه للنادي الأهلي المصري، معبرًا عن رغبته في لقاء حارس مرماه محمد الشناوي والحصول على قفازه.

وأمام كاميرا الجزيرة مباشر، قال الطفل علي إسماعيل مشتهى إنه “كان يتمنى ارتداء طاقم النادي الأهلي “القفازات والزي والحذاء، إلا أنه بات يرتدي ضمادات في يديه وقدميه بعد إصابته البليغة الناتجة عن قصف الاحتلال”.

وأضاف إسماعيل “قدوتي هي النادي الأهلي المصري، بحبهم كتير”، مناشدًا النادي الأهلي نقله مع عدد من أفراد عائلته لعلاجهم في مصر.

“الشناوي قدوتي”

وتابع “أريد الذهاب لرؤية محمد الشناوي -قدوتي- وقدوة كل من يحب النادي الأهلي”.

وأكد إسماعيل أنه يتمنى أن يصبح حارس مرمى النادي الأهلي في المستقبل.

وأوضح الطفل علي إسماعيل أنه يتابع كافة مباريات النادي الأهلي، لافتًا إلى أن فريق الأهلي لم يخذله أبدا وأن الفريق يرفع راسه دوما في إشارة إلى فوز النادي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه.

“لأني أهلاوي”

واختتم حديثه بأن “دمه الذي يجري في عروقه أحمر لأني أهلاوي”.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى السبت “21 ألفا و672 شهيدا و56 ألفا و165 إصابة معظمهم أطفال ونساء”، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع.