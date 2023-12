كاتب إسرائيلي: تل أبيب تستخدم سلاح التجويع لقتل الفلسطينيين في غزة

نشرت صحيفة هآرتس العبرية، أمس السبت، مقالًا للكاتب تسفي باريل، انتقد فيه “استخدام إسرائيل لسلاح التجويع كأداة لقتل المدنيين في قطاع غزة”، محذرًا من العواقب القانونية المترتبة على منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وقال الكاتب “يتحدث الفلسطينيون عن كيفية جمعهم الحطب لإعداد وجبات لأطفالهم. الأمهات اللواتي ولدن للتو لا يستطعن إرضاع أطفالهن لأنهن جائعات وضعيفات للغاية، في حين يبقى كبار السن الذين لا يملكون القوة للوصول إلى مراكز التوزيع المؤقتة في خيامهم، في انتظار أن يحضر لهم أحدهم نصف رغيف”.

وأشار إلى أنه “بالرغم من الانتقادات التي رافقت تعيين الأمم المتحدة السياسية الهولندية زيغريد كاغ، منسقة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، على خلفية توجيه اتهامات لها بأنها ‘مؤيدة للفلسطينيين’ كونها متزوجة من الفلسطيني أنيس القاق النائب السابق لوزير التخطيط بالسلطة الفلسطينية في عهد ياسر عرفات، والسفير الفلسطيني السابق في سويسرا، فإنه لن يكون هناك أدنى أهمية لهذا الأمر ما دامت كمية المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة لا تلبي سوى 10% فقط من حاجات سكانه”.

وأضاف “إذا لم تأبه الحكومة الإسرائيلية لما تقوم به في غزة، فإن عليها أن تقلق من العواقب القانونية التي قد تطالها. فقد طلبت وزارة الخارجية الفلسطينية من الأمم المتحدة هذا الأسبوع إعلانًا رسميًّا بأن هناك مجاعة في غزة تهدد حياة السكان، وتحميل إسرائيل مسؤولية الإبادة بواسطة الجوع. بعبارة أخرى فإن إسرائيل ترتكب جريمة حرب”.

