الاحتلال يقصف مدرسة تؤوي نازحين في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة (فيديو)

قصف جيش الاحتلال اليوم الاثنين، مدرسة يعيش فيها نازحون في مشروع بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال.

وأظهر مقطع فيديو جموع النازحين وهم يهرعون لنقل المصابين في محيط المدرسة التي تم قصفها بغارة عنيفة، وسط حالة من الذهول.

كما استهدفت طائرات الاحتلال الحربية عدة منازل مأهولة في مخيم جباليا؛ مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، إضافة إلى قصف منازل في بيت حانون.

وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 15523 شهيدا، و41316 مصابا، 70% منهم أطفال ونساء، كما استشهد 281 من الكوادر الصحية وأصيب المئات، ودمر الاحتلال 56 مركبة إسعاف خلال عملها وقتل من فيها من الطواقم والجرحى، كما دمر 56 مؤسسة صحية وأخرج 26 مستشفى و46 مركزا للرعاية الأولية من العمل.