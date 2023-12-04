المفكر الأمريكي نورمان فينكلشتاين: انتصار إسرائيل مستحيل وإدارة بايدن مشاركة في الحرب على غزة (فيديو)

قال المفكر الأمريكي نورمان فينكلشتاين إنه من المستحيل على إسرائيل أن تنتصر في حربها على غزة، وإن الإدارة الأمريكية لا يمكنها ان تدعم هذه الحرب إلى ما لا نهاية.

وأضاف فينكلشتاين في لقاء مع الجزيرة مباشر، مساء الأحد، أنه ستأتي لحظة معينة سيفهم فيها الرئيس جو بايدن أنه “لا يمكن لإسرائيل مواصلة الحرب وخرق القانون الدولي الإنساني”، مرجحا أن يكون ذلك قبل بداية أعياد الميلاد.

وأوضح المفكر الأمريكي تصريحات ومواقف متناقضة داخل الحرب الديمقراطي بين ما يدعو له بايدن ووزير خارجيته أنتوني بليكن بين وباقي كوادر الحزب ومعهم نسبة كبيرة من الشعب الأمريكي.

وقال إن أصواتا داخل الحزب الديمقراطي تطالب بوقف الحرب، وتحذر من مغبة خسارة بايدن لانتخابات 2024.

وأضاف “الناخب الأمريكي لا يمكنه نسيان فظاعات حرب غزة لحظة الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية المقبلة”.

وأكد المفكر الأمريكي أن إدارة بايدن مشاركة في الحرب على المقاومة الفلسطينية في غزة، وأن بإمكانها أن توقف هذه الحرب بمكالمة هاتفية واحدة، مستحضرا دعوة بايدن لوقف استهداف مشافي غزة بعد قصف جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي.

وتابع المفكر الأمريكي المعروف بمساندته للقضية الفلسطينية، أن مأزق إسرائيل في هذه الحرب أنها لم تحقق أيا من أهدافها المعلنة، ولم تتمكن من النيل من أي من قيادات حماس لتشعر بنشوة النصر وحينها قد تقدم على وقف الحرب.