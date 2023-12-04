جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 عسكريين في غزة ليرتفع عدد قتلاه المعلن إلى 401

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 3 عسكريين خلال العملية البرية التي يقوم بها في قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه المعلن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، إلى 401.

وقال المتحدث باسم الجيش، دانيال هاغاري، عبر منصة إكس، إن الجيش أبلغ عائلات 3 أفراد إضافيين سقطوا في معارك وسط وشمالي قطاع غزة، كما أصيب جندي رابع “بجروح خطيرة” في معركة بشمال القطاع.

הודעת דובר צה"ל בנושא שמותיהם של שלושה חללי צה״ל אשר הודעה נמסרה למשפחותיהם: https://t.co/lziIbsVJ2g מצורף קישור לאתר צה"ל, בו מפורסמים ומתעדכנים פרטיהם ותמונותיהם של החללים: https://t.co/gOhLUiE9ad — דובר צה״ל דניאל הגרי – Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) December 4, 2023

من جانبها، أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى تصنيف قرابة 2000 جندي ومجندة، مصابي حرب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، مؤكدة حاجتهم إلى رعاية طبية.

وتم استئناف القتال بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال يوم الجمعة الماضي، بعد هدنة دامت 7 أيام.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد كشف أمس، عن أسماء ورتب عدد من كبار ضباطه الذين قتلوا في الحرب الجارية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذكر أن بين القتلى 4 برتبة عقيد و6 برتبة مقدم.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال أمس، إن حركة حماس تتفوق على جيشهم في معرفتها بمنطقة المعارك وسيطرتها عليها.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يجمع المعلومات لتحسين عملياته على الأرض، مشيرا إلى أن حماس تمتلك قدرات مركبة ومعقدة تحت الأرض، ومنها تنطلق هجماتها على إسرائيل، بما في ذلك امتلاك الصواريخ والقدرة على إطلاقها.