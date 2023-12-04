صور حصرية.. شهداء وجرحى إثر قصف دبابات الاحتلال سيارات مدنية في غزة (فيديو)

كشفت مقاطع فيديو خاصة بقناة الجزيرة مباشر لحظة قيام دبابة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف سيارتين مدنيتين في شارع صلاح الدين عند مفترق المطاحن بمدينة خان يونس.

وتضمنت مقاطع الفيديو لحظة توجه عناصر من الدفاع المدني الفلسطيني باتجاه إحدى السيارات المتفحمة وهم يحاولون انتشال مدني من داخلها ومحاولة إسعافه، فيما قال أحدهم واصفًا الحادثة بأن الأمر يتعلق بمجزرة، في إشارة لأشلاء الجثث المنتشرة على قارعة الطريق.

كما أظهر فيديو استهداف دبابة لسيارة في شارع صلاح الدين شمالي خان يونس وانتشال شهداء ومصابين.





وقال شهود عيان إن الدبابة الإسرائيلية انسحبت من مسرح العمليات بعدما استهدفت السيارتين، فيما أكد آخرون أنها ظلت مختبئة في الشارع تترصد مرور مزيد من السيارات.





وقال أحد عناصر الدفاع المدني في مدينة خان يونس إن دبابات جيش الاحتلال كانت رابضة بشارع صلاح الدين، واستهدفت أكثر من 5 سيارات كانت تقل نازحين من منطقة القرارة إلى مدينة خان يونس.

وأضاف “رأينا الكثير من الجثث لأطفال وبالغين، لكن لم نتمكن من انتشالها جرّاء إطلاق النار الكثيف”.