عضو المكتب السياسي للحوثيين: ملتزمون بأمن الملاحة في البحر الأحمر ولا نستبعد ردا عسكريا ضدنا (فيديو)

قال عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله (الحوثيين) محمد البخيتي إن لدى الحركة “خيارات موجعة ضد الكيان الإسرائيلي نصرة للمقاومة في غزة سيتم الإعلان عنها في حينها”.

وأضاف البخيتي في لقاء مع الجزيرة مباشر، مساء الأحد “رؤيتنا للوضع العام في المنطقة يقوم على معادلة وقف العدوان على غزة أو توسيع دائرة الصراع”.

وتابع البخيتي أن استهداف الحوثيين للسفينتين في البحر الأحمر اليوم الأحد كان بهدف “منع استخدام إسرائيل ممر باب المندب لأغراض عسكرية أو تجارية”.

وقال “لم نتعرض حتى لأي ضربات بعد استهداف السفينتين لكننا لا نستبعد حدوث رد عسكري أمريكي أو إسرائيلي ضدنا”.

وكانت جماعة أنصار الله (الحوثي) قد أعلنت في وقت سابق، اليوم الأحد، استهداف سفينتين إسرائيليتين في باب المندب.

وقال العميد يحيى سريع المتحدث الرسمي باسمها إن “القوات المسلحة التابعة للحوثيين استهدفت سفينتين إسرائيليتين في باب المندب وهما السفينة “يونِتي إكسبلورر” والسفينة “نمبر ناين”.

وأضاف أنه “تم استهداف السفينة الإسرائيلية الأولى بصاروخ بحري والسفينة الثانية بطيران مسيّر بحري”.

وشدد البخيتي على أن الحوثيين ملتزمون بأمن الحركة الملاحية في البحر الأحمر، وأنهم لا يستهدفون سوى “سفن الكيان الصهيوني”.

وكشف عضو المكتب السياسي للحوثيين أن الولايات المتحدة وإسرائيل تخشيان من توسيع رقعة المعارك إلى خارج قطاع غزة، مناشدا الدول العربية بأن تنصر المقاومين في فلسطين.

وقال “لا أستبعد وجود محاولات أمريكية لإقناع القيادة في صنعاء بوقف العمليات في البحر الأحمر، لكننا مصرون وملتزمون بالدفاع عن شرفنا في فلسطين”.