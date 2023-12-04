قيادي في حماس: استئناف تبادل الأسرى مرهون بوقف إطلاق النار وإدارة بايدن شريكة في سفك الدم الفلسطيني (فيديو)

قال القيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان، إن استئناف المفاوضات غير المباشرة بشأن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى الحركة مرهون بتوقف العدوان على أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف حمدان في لقاء مع الجزيرة مباشر، مساء الأحد، أن تعنت الاحتلال حال دون نجاح مسار التفاوض الذي بذل فيه الوسطاء جهودا كبيرة.

وتابع قائلا أبدينا “مرونة عالية في استمرار التفاوض من أجل هدنة لكن الاحتلال كان يبيت النية لمواصلة الحرب”.

وعلى الصعيد الميداني أوضح القيادي في حركة حماس أن المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال في جميع مناطق غزة “محاولة للتغطية على فشله في مواجهة مقاومينا”، داعيا إلى ضرورة الإسراع في السماح للحالات العاجلة من الجرحى بالسفر إلى الخارج لتلقي العلاج.

وقال إن “جرائم الاحتلال في غزة ستفشل ولن تحقق أيا من أهدافه”.

وطالب حمدان جميع أعضاء ومنتسبي المقاومة في الضفة الغربية إلى تصعيد جميع أشكال المقاومة والاشتباك مع العدو.

وعن الدور الأمريكي في الحرب على غزة، أوضح حمدان أن الإدارة الأمريكية شريكة في جريمة سفك الدم الفلسطيني والإبادة الجماعية، وأن سياسة الرئيس جو بايدن تمثل “عوامل تفجير في المنطقة”.