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شاهد: عشرات الشهداء ودمار هائل نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مربعين سكنيين في جباليا

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6/12/2023-|آخر تحديث: 7/12/202312:30 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أظهرت مشاهد مصورة وثقها صحفي للجزيرة مباشر، حجم الدمار الهائل نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف على مربعين سكنيين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، فجر اليوم الأربعاء.

وحسب مصادر صحفية، فإن القصف أدى إلى استشهاد أكثر من 100 شخص معظمهم تحت الأنقاض، من بينهم والدا الزميل مؤمن الشرافي مراسل الجزيرة في غزة، وأشقاؤه.

وقال شاهد عيان إن القصف استهدف حي “بولك 2 “من مخيم جباليا، مما خلّف دمار العديد من البيوت فوق رؤوس ساكنيها.

وأضاف أن عمليات الاستهداف تمت فجرًا، والناس نيام.

وتابع: تم انتشالي من تحت الأنقاض إلى جانب عدد من أفراد أسرة دار فرج الله وأهالي دار صقر.

وروى مواطنون يسكنون المنطقة تفاصيل القصف وصعوبته حتى أنهم وصفوه بـ”القنبلة النووية”، فيما لا يزال آخرون يحاولون البحث عن مفقودين تحت الأنقاض في ظل غياب خدمات الدفاع المدني والإسعاف، نتيجة القصف.

المصدر : الجزيرة مباشر