أطفال ونازحون تحولوا لأشلاء.. مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي في شارع النفق بمدينة غزة (فيديو)

أظهرت لقطات مصورة استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء غارة جوية عنيفة على أحد المنازل بالتزامن مع مرور عدد من النازحين المارة وطاقم للدفاع المدني بشارع النفق في مدينة غزة قبل قليل.

وقال شهود عيان للجزيرة مباشر إن 10 شهداء على الأقل وعشرات الجرحى سقطوا في غارات استهدفت نازحين وأفرادا من الدفاع المدني في شارع النفق بمدينة غزة.

وأضافوا أن الغارات العنيفة للاحتلال استهدفت نازحين من شمال غزة إلى مناطق كان يعتقد أنها آمنة.

وأظهرت مشاهد مصورة نقل شهداء ومصابين على عربات مجرورة نتيجة عدم وجود طواقم الإسعاف في الموقع.

وأظهرت الصور انتشار أشلاء وجثث الأطفال والشهداء في الشارع، بسبب تزامن القصف مع مرور العشرات من النازحين من المكان المستهدف. كما تبين الصور حجم الدمار الواسع نتيجة القصف العنيف.

كما قصفت طائرات الاحتلال أحياء في اليرموك والصحابة والنفق بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد العشرات، واصابة آخرين بجروح، ولا يزال هناك مفقودين تحت الأنقاض.