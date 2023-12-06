مسؤول بالصحة العالمية: المساعدات التي دخلت غزة “قطرة في محيط من الاحتياجات” (فيديو)

قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أحمد المنظري إن مجموع المساعدات الخارجية التي دخلت قطاع غزة خلال فترة الهدنة القصيرة لا تستجيب للكم الهائل من الاحتياجات الغذائية والطبية والإنسانية للقطاع، ولا تمثل سوى “قطرة في محيط من الاحتياجات”.

وأضاف المنظري في لقاء مع قناة الجزيرة مباشر، مساء الأربعاء، أنه في ظل استمرار القصف الممنهج ضد المدنيين، وعجز المجتمع الدولي عن كبح جماح إسرائيل “نتوقع إبادة كافة سكان قطاع غزة نتيجة الاستهداف المباشر أو نتيجة لتوابع الحرب”.

وقال إن كل يوم يمر دون أن تتمكن الأسرة الدولية من وقف الحرب على غزة أو فك الحصار عن الفلسطينيين أو وقف تجويعهم يمثل “عارًا على جبين الإنسانية”.

وكشف المسؤول في منظمة الصحة العالمية أنه تم “تسجيل 440 اعتداء على المنشآت الصحية والطبية في قطاع غزة”، مؤكدًا أن المنظمة فقدت العديد من موظفيها جراء استهداف طيران الاحتلال لمكاتبها في القطاع.

وأوضح المنظري أن الوضع الصحي في قطاع غزة “مزري ومخيف، ونخشى تفشي الأمراض المعدية”.

وكان ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد بيبركورن قد أوضح، أمس الثلاثاء، أن الوضع الصحي في قطاع غزة يتدهور ساعة بعد أخرى، في ظل استمرار القصف العنيف في خان يونس ورفح وجنوب القطاع.

وفي مؤتمر صحفي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، تحدث بيبركورن من رفح جنوب غزة، واصفًا حالة اليأس والصدمة التي يعيشها النازحون الفلسطينيون.

وقال “إن طفلًا واحدًا يُقتل كل 10 دقائق في غزة، وإننا نقترب من أحلك أوقات البشرية”. مشددًا على الحاجة لوقف إطلاق النار بشكل مستدام.