أطباء بلا حدود للجزيرة مباشر: فقدنا طبيبين في غزة وإسرائيل تتعمد استهدف المستشفيات والطواقم الطبية (فيديو)

أكدت إيناس أبو خلف، رئيسة المكتب الإعلامي لمنظمة “أطباء بلا حدود” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن جميع المعطيات تشير إلى أن “إسرائيل تعمدت استهداف قافلة أطباء بلا حدود، ومرافقها بالقرب من مستشفى الشفاء في غزة”.

وقد أدى الاستهداف إلى استشهاد طبيبين، من بينهما الدكتور محمود أبو نجيلة، الذي كتب قبل وفاته: “قمنا بكل شيء نستطيع أن نقوم به، فتذكرونا”.

وأوضحت أبو خلف للجزيرة مباشر، أن منظمة أطباء بلا حدود طلبت من إسرائيل أن توضح سبب استهداف مرافقها وقافلتها، مضيفة “لكن لم يصلنا رد من إسرائيل، ونسعى لتحقيق مستقل في هذا الموضوع”.

وقالت أبو خلف “هناك مسلسل استهداف متكرر، ليس فقط لقوافل ومنشآت منظمة أطباء بلا حدود، بل لكل ما من شأنه تيسير تقديم الإغاثة الطبية لقطاع غزة”.

وأفادت بأن المنظمة قامت بتوثيق انتهاكات إسرائيل للمستشفيات والفرق الطبية، وزادت “يمكن أن نقدم هذه الوثائق لأي تحقيق دولي”.

وحذرت أبو خلف من تكرار سيناريو مستشفى الشفاء في مستشفيات أخرى في قطاع غزة، مثل مستشفى شهداء الأقصى ومستشفى ناصر في خان يونس، وقالت “إن الفرق الطبية في هذه المستشفيات محاصرة بسبب العدوان الإسرائيلي، وتعاني من نقص الوقود والمستلزمات الطبية، في الوقت الذي تتصاعد فيه الاحتياجات الطبية للجرحى”.

وطالبت المنظمة بوقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار لإدخال المساعدات الطبية اللازمة لإنقاذ آلاف المصابين في غزة.

وأفادت أبو خلف أن الدكتور كريستوس كريستو، رئيس منظمة أطباء بلا حدود، قام منذ أيام بجولة في الضفة الغربية، ورصد الهجمات التي يقوم بها المستوطنون على المدنيين العزل وعمليات التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم، والضغوط على المستشفيات التي تعمل بها المنظمة.

وعجز فريق الأطباء في مستشفى “خليل سليمان” في جنين عن العمل مع استمرار الجيش الإسرائيلي بالقيام بعمليات إخلاء مستمرة للمستشفى، وإطلاق القنابل المسيلة للدموع في محيطه.