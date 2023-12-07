اشتباكات في رام الله بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها المدينة (شاهد)

أفادت مصادر للجزيرة مباشر بوقوع اشتباكات بين عدد من الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية، وإطلاقها قنابل الغاز والرصاص المطاطي بشكل عشوائي.

وأظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها الجزيرة مباشر، عددا من الشبان الفلسطينيين وهم يقومون برشق جنود الاحتلال بالحجارة وسط تعزيزات عسكرية، وتحليق المسيرات في سماء المدينة.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي الذي ينفذ حملات اقتحام للقرى والبلدات في أنحاء الضفة والقدس المحتلتين، تصحبها مواجهات واعتقالات لفلسطينيين، بالتزامن مع حرب مدمرة على غزة.

تغطية صحفية: "اشــتــبـاكــات مـسـلَّـحـة مع قوات الاحـــتـلال وسط مدينة رام الله، فجر اليوم". pic.twitter.com/XyXD2Z93Hr — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 7, 2023

ويأتي ذلك في حين يشنّ الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 16 ألفا و248 شهيدا، بينهم 7112 طفلا و4885 امرأة، إضافة إلى 43 ألفا و616 جريحا، فضلا عن دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.