“الخونة هم سبب ما يعيشه أهل غزة”.. فلسطيني يشكو إلى الله ألمه في وداع أسرته بعد قصف إسرائيلي لرفح (فيديو)

رفع رجل فلسطيني مكلوم كفيه إلى السماء ودعا الله أن “يذيق الإسرائيليين مما ذاقه أهل غزة”، وزاد باكيا “يا رب انتصر للمظلومين وانتقم من الظالمين والعملاء والخونة، يا رب الخونة هم السبب في ما يجري لأهل غزة”.

بكى الرجل بحرقة في أحد مستشفيات مدينة رفح، صباح اليوم الخميس، حيث جاء لتوديع أفراد من عائلته استشهدوا البارحة بغارة إسرائيلية على رفح.

واستنجدت امرأة أخرى قُتلت عائلتها بالدول لإيقاف القتل في غزة، وقالت عبر شاشة الجزيرة مباشر “يكفي قتلا للأطفال والنساء، نموت كل يوم يكفي”، معتبرة أن الدول العربية لم تفعل اللازم، ورددت “حسبي الله ونعم الوكيل”.

وعانقت أم جثث أبنائها الشهداء وبكت بحزن وألم شديدين، قائلة إن “3 صواريخ نزلت على منزلها وقتلت أبناءها”.

وفي مشهد موجع افترشت الأمهات الأرض عند جثث أبنائهن وأفراد عائلاتهن وبكين أمام تجمع الجثث التي أسقطها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح البارحة.

واستشهد 6 مواطنين على الأقل وأصيب آخرون بقصف طيران الاحتلال لمنزل في مخيم الشابورة في رفح بجنوب القطاع. وقصفت مدفعية الاحتلال مدرسة “أبو حسين”، في جباليا في شمال قطاع غزة، مخلفة شهداء وجرحى.

وقصف طيران الاحتلال مخيم جباليا بقنابل الفسفور المحرم دوليا، مما أوقع عددا من الشهداء والجرحى، وأدى إلى نشوب حرائق.

وفي جنوب قطاع غزة، واصل طيران الاحتلال غاراته على منازل المواطنين وأنحاء متفرقة في محافظة خان يونس، بالتزامن مع قصف زوارق الاحتلال الحربية لساحل خان يونس ورفح بشكل مكثف.