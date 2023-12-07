“المهم شباب المقاومة بخير”.. الاحتلال يقتحم منزل امرأتين عجوزين في طولكرم ويتخذه نقطة عسكرية (فيديو)

اقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، مخيم “نور شمس” شرقي طولكرم وداهم منازل المواطنين وخرب شوارع المخيم.

وأظهرت كاميرا الجزيرة مباشر كيف اقتلعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي إسفلت الشارع الرئيسي في المخيم.

وقالت عجوز من مخيم النور إن جنود الاحتلال اقتحموا منزلها ليلا وحاولوا فتح الباب وهي نائمة، وإنها سألت: “من خلف الباب؟” فأجابوا: “الجيش”.

وقالت العجوز إنها فتحت لهم الباب وأخبرتهم بأنها في المنزل وحيدة مع أختها المسنّة، فدخلوا واعتلوا سطح المنزل وأخذوا كراسي، وجعلوا منه نقطة عسكرية لمراقبة المخيم إلى الصباح.

حمدت العجوز الله على أن لم يصبها مكروه، وقالت لمراسل الجزيرة مباشر إن “كل الخراب سيعوضه الله” وإن الأهم أن “الشباب بخير”، وهم أمل فلسطين بالنسبة لها.

وقال شيوخ من المخيم إن هدف الاحتلال هو التنكيل بالناس وإيذاء المواطنين وجعلهم يكرهون المقاومة، وشددوا “لكننا نقول فدا المقاومة ونحن معهم”.

وأشار سكان المخيم إلى أن جنود الاحتلال ينهجون هذه السياسة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول بعد عملية طوفان الأقصى، وقال أحد المواطنين “لكننا لسنا أفضل من أهل غزة، وإن قصفونا بالصواريخ فسنعود إلى أرضنا”.

وقال مواطن آخر من مخيم “نور شمس” للجزيرة مباشر، إن هدف الاحتلال هو التخريب وترويع المواطنين، وأفاد بأن جيش الاحتلال اقتحم منزلهم للمرة الثانية وروّع الأطفال والنساء.

🛑 لحظة تـفـجـير عـبوة بجرافة عسكرية من نوع D9 في مخيم نور شمس بطولكرم. pic.twitter.com/kvrTLeXJqM — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 6, 2023

وأفاد بأن قوات الاحتلال ضربت مولد الكهرباء الخاص بالمخيم وقطعت الكهرباء عن ساكنيه كما خربت شبكة الصرف الصحي.

وقال طفل إن أهل المخيم “في صف المقاومة رغم كل الدمار”، وواصل بإصرار “نحن الله معنا ولا نخاف”. وقال طفل آخر موجها رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي “عادي كل ما تخربوا الدنيا بنرجع نصلحها”.