“ضربوا زوجتي وأطفالي واستخدموني درعا بشريا”.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 أسرى محررين من نابلس (فيديو)

اعتقل الاحتلال الإسرائيلي 3 أسرى محررين، فجر اليوم الخميس، خلال اقتحامات لحارة “الحبلة” بالبلدة القديمة وسط نابلس.

فقد اعتقلت قوات الاحتلال جلال عويجان وخالد زكرياء ومعين قبلاوي بعد اقتحام منازلهم والاعتداء على أسرهم وضربهم وتخريب ممتلكاتهم.

وقال هلال عويجان، والد جلال، لكاميرا الجزيرة مباشر إن جنود الاحتلال استخدموه درعا بشريا إلى حين الخروج من الحارة، واقتادوه بعد ضربه من منزله إلى الشارع.

وأفاد الأب أن جنود الاحتلال هددوه بأن أي رصاصة نحوهم ستخترق جسده أولا وأن أي حركة منه ستجعلهم يطلقون النار عليه.

وقال والد الأسير إن الاحتلال أطلق على جلال عويجان رصاصة أصابت يده، مضيفا أنهم رفضوا السماح له بالاطمئنان عليه.

وأضاف أن الجنود اعتدوا على زوجته وأطفاله الصغار بالضرب، بعد خلع الباب واقتحام المنزل وهم نيام.

وأوضح هلال عويجان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ضربت المعتقلين وكبّلت أيديهم خلال اعتقالهم من منازلهم.

وأظهرت لقطات التقطتها كاميرا الجزيرة مباشر تخريب عدد من السيارات في حارة الحبلة بشكل كامل وتضرر المنازل ومحتوياتها أيضا.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، اليوم الخميس، مواطنين من عمال غزة في قرية قوصين غرب نابلس.

وأفاد رئيس المجلس القروي لقوصين نائل سلمان لـ”وفا”، بأن قوات الاحتلال داهمت مقر المجلس، وخلعت بعض أبوابه، كما داهمت نادي قوصين وقامت بتفتيشه، وعبثت بمحتوياته، واعتقلت مواطنَين من عمال غزة، كانا يقيمان داخل النادي، وهما: محمود أحمد خليل السكسك، وناجي حرب حمدان أبو جامع.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 42 مواطنا، من أنحاء مختلفة في الضفة الغربية، نصفهم من عمال غزة.

وأفادت وكالة الأنباء أن عدد الاعتقالات في الضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر بلغ أكثر من 3640، ويشمل ذلك من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا رهائن.

وتكثف قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها في مدن وبلدات الضفة الغربية وتشنّ حملة اعتقال واسعة بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد عملية طوفان الأقصى.