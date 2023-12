غزة.. شاب فلسطيني يروي تفاصيل نجاته من قصف إسرائيلي وهو يمسك رأس صاروخ لم ينفجر (شاهد)

روى شاب فلسطيني تفاصيل نجاته من قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة برهوم وسط رفح جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى نجاته بأعجوبة لعدم انفجار صاروخ سقط بالقرب منه أثناء الغارة.

وقال الشاب وهو ممسك رأس الصاروخ للجزيرة مباشر “احنا بمخيم فيه عائلات للنازحين بالآلاف، شايف لو راس الصاروخ ده انفجر لكان المربع كله راح، احنا كنا نايمين في دارنا ولا بندري عن أي شيء”.

وأضاف متسائلا “ليش الأطفال بيتم استهدافهم؟ أي قانون بيقول هيك؟ وبيقولو لنا اخلوا ع الجنوب، طيب هاي الجنوب، الجنوب كله دمار”.

وكانت مصادر قد أكدت للجزيرة مباشر، وصول شهيد وعدد من الإصابات إلى المستشفى الكويتي إثر استهداف الاحتلال منزل عائلة برهوم.

وفي جنوب القطاع كذلك، واصل طيران الاحتلال غاراته على منازل المواطنين وأنحاء متفرقة في محافظة خان يونس، بالتزامن مع قصف زوارق الاحتلال الحربية لساحل خان يونس ورفح بشكل مكثف.

وقالت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، إن نحو 85% من سكان قطاع غزة أصبحوا نازحين بفعل هجمات إسرائيل المتواصلة للشهر الثالث.

وذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن ما يقرب من 1.9 مليون شخص في غزة (من أصل 2.3 مليون نسمة)، أصبحوا نازحين داخليًّا.

وتم تسجيل ما يقرب من 1.2 مليون من هؤلاء النازحين في 156 منشأة تابعة للأونروا في جميع أنحاء قطاع غزة، منهم حوالي مليون مسجلون في 99 ملجأ للأونروا في وسط وجنوب قطاع غزة.

oPt: UNRWA Situation Report #44 on the situation in the Gaza Strip and the West Bank, including East Jerusalem (Information is valid as of 2 December 2023 at 22:30 (local time) Day 57 of Hostilities Published 4 December 2023) [EN/AR] https://t.co/gvsCkRcPVG #Reliefweb #Palestine

— Eye On Gaza (@Eye_On_Gaza) December 4, 2023