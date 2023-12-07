قيادي بحماس للجزيرة مباشر: الصواريخ التي عرضها الاحتلال الإسرائيلي عبارة عن مجسمات فارغة (فيديو)

قال أسامة حمدان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الصواريخ التي عرضها الاحتلال الإسرائيلي عبارة عن “مجسمات لصواريخ بعضها تالف وبعضها تم تجميعه من مناطق مختلفة”.

وأضاف حمدان في لقاء مع قناة الجزيرة مباشر مساء الأربعاء، أن الصور التي عرضها جيش الاحتلال تضمنت جنديان يقومان بحمل مجسم لأحد الصواريخ التي لا يزيد وزنه عن ألف كيلوغرام ويتم استخدامه في العروض العسكرية. مشيرا إلى أنه يصعب على عدد من الجنود الأشداء حمل صاروخ حقيقي بذلك الحجم.

وأوضح حمدان أنه حتى لو تعلق الأمر بأسلحة وصواريخ حقيقة فأننا في “حرب طويلة مع العدو فيها خسائر مادية ومعنوية وقد نخسر فيها أسلحة وعتاد”.

أسامة حمدان للجزيرة مباشر: الصواريخ التي عرضها الاحتلال الإسرائيلي عبارة عن مجسمات pic.twitter.com/kOphAvCwsm — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 6, 2023

وكان مر اسل الجزيرة مباشر في غزة قد أكد في وقت سابق الأربعاء ما ذهب إليه أسامة حمدان.

وقال المراسل نقلا عن مصادر قيادية في الحركة داخل قطاع غزة إن ما عثر عليه جنود الاحتلال “ليست صواريخ حقيقية وإنما مجرد مجسمات فارغة”، مضيفا أن الصواريخ الحقيقة التي تستخدم في الرشقات تحتاج لخمسة رجال على الأقل أو رافعة آلية لنقلها من مكان إلى آخر.

و كان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق، الأربعاء، العثور على ما وصفقه ب،”أحد أكبر مخزونات الوسائل القتالية لحركة حماس شمال قطاع غزة”.

وفي منشور عبر حسابه بمنصة “أكس”، أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، إلى “العثور على مئات الصواريخ والقاذفات، وقذائف صاروخية طويلة المدى، وطائرات مسيرة من دون طيار وعبوات ناسفة جاهزة للاستخدام، بالقرب من عيادة ومدرسة في شمال قطاع غزة”.

#عاجل بالقرب من عيادة ومدرسة: مئات الصواريخ والقاذفات، وقذائف صاروخية طويلة المدى، وطائرات مسيرة من دون طيار وعبوات ناسفة جاهزة للاستخدام – أحد أكبر مخزونات الوسائل القتالية لحماس في شمال قطاع غزة والتي تم العثور عليها ⭕️ وقد احتوى المخزون على مئات صواريخ وقاذفات RPG مختلفة… pic.twitter.com/FKpniD8JZ5 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 6, 2023

ولليوم الـ61 يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه المكثف على غزة.

ووفقا لآخر إحصائية رسمية، خلّفت الحرب على غزة 16 ألفا و248 شهيدا، بينهم 7112 طفلا و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفا و616 جريحا، فضلا عن دمار هائل في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.​​​​​​​