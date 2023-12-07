“كلنا جنازات مؤجلة”.. شاب فلسطيني يصف حال سكان غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي (فيديو)

“كلنا جنازات مؤجلة”.. لم يجد شاب فلسطيني سوى هذه الكلمات لوصف شعور سكان مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، عقب قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة “أبو شمالة” في المخيم، أسفر عن استشهاد 4 من سكانه وإصابة آخرين.

وقال الشاب للجزيرة مباشر “حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي قاعد يصير فينا، أنت قاعد في دارك مش متحمل، في أي وقت هتكون مستشهد، ننتظر الموت في أي وقت، الخوف الحين أصبح لا يوصف”.

وردّ الشاب على مزاعم الاحتلال بأن القصف يستهدف بنى تحتية للمقاومة، قائلا “الناس هنا كلها مدنيون، وكل اللي قاعد يصير فيهم هو جرائم من الاحتلال الإسرائيلي بدعم من أمريكا”.

وتابع “احنا باقين في أرضنا، وظن الاحتلال أننا بنخرج منها هذا الإشي بس في مخيلته، ومن الصعب جدا الوصول إليه في أي حال من الأحوال، واحنا بعد يوم أو سنة أو 100 سنة هنحرر هاي البلاد”.

وكانت مصادر في الدفاع المدني قد أكدت لوكالة الأنباء الألمانية، أن عددا كبيرا من الشهداء والجرحى جراء غارات إسرائيل المتواصلة، دفنوا تحت الأنقاض لصعوبة انتشالهم.

واشتدت حدة القصف الإسرائيلي من الجو والبر والبحر في جميع أنحاء قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، إلى جانب القتال العنيف بين القوات الإسرائيلية وفصائل المقاومة، ولا سيما في الأجزاء الشرقية من مدينة غزة، ومخيم جباليا للاجئين، والمناطق الواقعة شرق خان يونس.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن 1248 فلسطينيا استشهدوا بهجمات إسرائيل على القطاع منذ انهيار الهدنة الإنسانية المؤقتة يوم الجمعة الماضي، التي استمرت أسبوعا.