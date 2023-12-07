متابعون للجزيرة مباشر: الصمت العربي ودعم الغرب لإسرائيل حول غزة لأخطر مكان في العالم (فيديو)

أعرب عدد من جمهور الجزيرة مباشر عن تأييده لإعلان “الأونروا” بأن قطاع غزة يعد من أخطر الأماكن في العالم، عقب شهرين من القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع، واستهداف المدنيين وافتقارهم لأدنى مقومات الحياة تحت القصف والحصار.

وقال مشاركون في مقاطع “فيديو” أرسلوها عبر منصة “تليغرام” الخط الساخن للجزيرة مباشر إن القصف العشوائي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، تسبب في ارتقاء أكثر من17 ألف شهيد حتى اليوم الخميس، وعشرات الآلاف من الجرحى والمصابين، وما يقارب المليون ونصف المليون نازح داخل القطاع.

وأكد الجمهور أن دعم الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية اللامحدود لإسرائيل وإمدادها بالسلاح والذخائر وتبني وجهة النظر الإسرائيلية وترديد رواياته الكاذبة، من أهم أسباب تفاقم الوضع في قطاع غزة، مشيرين إلى أن الولايات المتحدة تعد مشاركة في العدوان على غزة.





كما انتقد جمهور الجزيرة الموقف العربي الرسمي تجاه ما يحدث من عدوان على المدنيين من الأطفال والنساء في القطاع، مؤكدين أن الصمت العربي أحد أهم الأسباب في تحوّل قطاع غزة لأحد أخطر الأماكن في العالم.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قد أوضحت في وقت سابق بأن قطاع غزة يشهد يوميًا موجات متواصلة من عمليات النزوح القسري، وأن الوضع العام يزداد سوءًا كل دقيقة.

وأضافت وكالة الأمم المتحدة، أن قطاع غزة بأكمله أصبح من أخطر الأماكن في العالم، ولا توجد فيه منطقة آمنة.