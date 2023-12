ممثل بريطاني من أصول مصرية يتضامن مع غزة خلال حفل ترويج “نتفليكس” لمسلسل “التاج” (فيديو)

عبّر الممثل البريطاني من أصول مصرية، خالد عبد الله، عن تضامنه مع سكان قطاع غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية من على السجادة الحمراء خلال حفل ترويجي لأحد مسلسلات منصة “نتفليكس”.

وطالب عبد الله بوقف إطلاق النار وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال مشاركته في حفل الترويج لآخر مواسم مسلسل “التاج” الذي يعرض على منصة “نتفليكس”.

وأظهر مقطع “فيديو” متداول للفنان خالد عبد الله وهو يقوم بالتلويح إلى المصورين بكلتا يديه التي كتب عليهما “أوقفوا إطلاق النار”، و”انهوا الاحتلال”.

وعلّق عبد الله البالغ من العمر 42 عامًا، عبر حسابه على “إنستغرام” قائلًا “من الصعب أن تقف حرًا، وأن تمسك بإيماءة تجسد الأرض التي تريد الوقوف عليها”.

We must hold each other’s grief, through truth and justice.

We must step into difficult territory.

Because all lives are sacred.

This will never end until the occupation is over.

We must have peace within this generation. We owe it to our children, and to the thousands of… pic.twitter.com/aJwGBq7n71

— Khalid Abdalla (@khalidabdalla) December 6, 2023