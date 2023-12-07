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ممثل بريطاني من أصول مصرية يتضامن مع غزة خلال حفل ترويج “نتفليكس” لمسلسل “التاج” (فيديو)

الممثل البريطاني خالد عبد الله معروف بمواقفه الداعمة لقطاع غزة (منصات التواصل)
الممثل البريطاني خالد عبد الله خلال حفل نتفليكس (منصات التواصل)
7/12/2023-|آخر تحديث: 7/12/202308:30 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

عبّر الممثل البريطاني من أصول مصرية، خالد عبد الله، عن تضامنه مع سكان قطاع غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية من على السجادة الحمراء خلال حفل ترويجي لأحد مسلسلات منصة “نتفليكس”.

وطالب عبد الله بوقف إطلاق النار وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال مشاركته في حفل الترويج لآخر مواسم مسلسل “التاج” الذي يعرض على منصة “نتفليكس”.

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وأظهر مقطع “فيديو” متداول للفنان خالد عبد الله وهو يقوم بالتلويح إلى المصورين بكلتا يديه التي كتب عليهما “أوقفوا إطلاق النار”، و”انهوا الاحتلال”.

وعلّق عبد الله البالغ من العمر 42 عامًا، عبر حسابه على “إنستغرام” قائلًا “من الصعب أن تقف حرًا، وأن تمسك بإيماءة تجسد الأرض التي تريد الوقوف عليها”.

وأشار إلى أنه “يجب أن نحمل حزن بعضنا البعض من خلال الحقيقة والعدالة. يجب أن نخطو إلى المنطقة الصعبة، لأن كل الأرواح مقدسة، وهذا لن ينتهي أبدًا حتى ينتهي الاحتلال”.

وأضاف عبد الله: يجب أن ينعم هذا الجيل بالسلام.. نحن مدينون بذلك لأطفالنا، ولآلاف الأطفال والأشخاص الذين ماتوا بالفعل.

ولعب خالد عبد الله دور دودي الفايد صديق الأميرة ديانا في المسلسل الذي يبث عبر منصة “نتفليكس”.

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل