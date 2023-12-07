نازحون من خان يونس إلى رفح ينصبون خياما في الطرق والميادين (فيديو)

نزحت أعداد من الفلسطينيين بكثافة، صباح اليوم الخميس، من مدينة خان يونس إلى رفح بجنوب قطاع غزة بعد ليلة كاملة من قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر تنقل الأطفال والنساء والمرضى على كراس متحركة عبر شاحنات وسيارات للنقل، وعلى عربات تجرها دواب، ومشيًا على الأقدام أحيانًا.

وقالت امرأة على كرسي متحرك إنها نزحت من قرية “قيزان النجار” في خان يونس إلى رفح بعد قصف مكثف لمنزلهم ومنطقتهم اضطرهم إلى ترك منزلهم والنزوح.

وقال نازح مُسنّ للجزيرة مباشر إن طريق النزوح كان مُدمَّرا جراء القصف وإنهم اضطروا إلى المشي طول الطريق بسبب عدم توفر وسائل للنقل، وأضاف الرجل أن كل من معه أطفال أنهكهم الطريق.

وأفاد النازح بأن منزله كان يضم 38 فردا شردوا جميعا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل.

ونصب النازحون من منازلهم خياما في الخلاء وفي شوارع وميادين مدينة رفح، في وضع مأساوي يزداد تعقيدا كلما اشتد القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع لليوم الـ62.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة اليوم، استشهاد 350 خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الضحايا إلى17177 شهيدا، وأكثر من 46 ألف مصابا.