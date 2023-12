إسرائيل ترد على تقرير أكد مسؤوليتها عن قتل صحفي في رويترز

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، ردا على تحقيق أجرته وكالة رويترز وخلص إلى أن قواته قتلت صحفيا يعمل لديها في جنوب لبنان يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول، إن الحادث وقع في منطقة قتال نشطة وإنه قيد المراجعة.

ودون التطرق بشكل مباشر إلى قتل مصور رويترز عصام العبد الله، قال بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي إن مقاتلي جماعة حزب الله اللبنانية، شنوا هجوما عبر الحدود في ذلك الوقت، وإن القوات الإسرائيلية فتحت النار لمنع ما يشتبه في أنه تسلل مسلح.

وذكر البيان أنه “في 13 أكتوبر 2023، شنت منظمة حزب الله الإرهابية هجوما على أهداف متعددة داخل الأراضي الإسرائيلية على طول الحدود اللبنانية”.

وأضاف “تضمن أحد الحوادث إطلاق صاروخ مضاد للدبابات، أصاب السياج الحدودي بالقرب من قرية حنيتا. وفي أعقاب إطلاق الصاروخ المضاد للدبابات، ثارت مخاوف بشأن احتمال تسلل إرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية”.

وتابع “ردا على ذلك، استخدم جيش الدفاع الإسرائيلي نيران المدفعية والدبابات لمنع التسلل. الجيش الإسرائيلي على علم بالادعاء بأن الصحفيين الذين كانوا في المنطقة قتلوا”.

وقال البيان “المنطقة منطقة قتال نشطة حيث يجري إطلاق النار والوجود في هذه المنطقة أمر خطير. الحادث قيد المراجعة حاليا”.

