الاحتلال الإسرائيلي يقصف مسجدا ومستشفى تحوّل إلى دار للمسنين في دير البلح (فيديو)

استهدف الاحتلال الإسرائيلي في قصفه المتواصل على قطاع غزة، اليوم الجمعة، مسجد يافا ومستشفى يافا المخصص لكبار السن والنازحين المصابين في مدينة دير البلح.

ورصد مراسل الجزيرة مباشر محمد وشاح حجم الدمار الذي خلّفه القصف، إذ انهار المسجد بالكامل، فيما دُمرت أقسام وتعطلت أخرى داخل المستشفى الذي كان يأوي عددًا من المسنين والمصابين.

وقال مدير جمعية يافا إن القصف أدى إلى خروج المستشفى عن الخدمة، فيما كان يقدم الرعاية إلى 60 ألف مواطن شهريًا من سكان المنطقة الوسطى، وأيضًا كان يأوي المسنين بعد استهداف مركز لهم بقصف إسرائيلي.

وأفاد أن المستشفى كان يضم غرفة للعمليات وأخرى للأشعة وثالثة للأسنان وصالة لمبيت المرضى، كما خرب القصف الإسرائيلي الأجهزة الطبية جميعها في المستشفى.

وأوضح الدكتور أيمن عنبر رئيس قسم الجراحة في مستشفى الوفاء أن المؤسسة الطبية كانت تستقبل ذوي الإعاقات الحرجة وتقدم الرعاية للمصابين بالجلطات الدماغية.

وقال الطبيب إن مقر المستشفى كان في مدينة غزة قبل استهدافه بطائرات الاحتلال الإسرائيلي ونقله إلى مركز يافا الطبي، الذي تم استهداف محيطه اليوم الجمعة.

وتعرض المستشفى لأضرار بالغة جراء القصف الذي استمر طيلة الليلة الماضية.

وقالت مسنة مقيمة في المستشفى إنها سمعت أصوات القصف القوي ابتداء من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

وأضافت لـ”كاميرا” الجزيرة مباشر إنهم يعانون من ضغط نفسي كبير بعد الحرب على غزة التي جعلتهم يتركون دار المسنين التي كانت تأويهم.