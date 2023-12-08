بسبب “زيادة التأييد لحماس”.. المرشحة للرئاسة الأمريكية نيكي هيلي تدعو لحظر تيك توك (فيديو)

طالبت المرشحة الرئاسية الأمريكية نيكي هيلي، بحظر تطبيق تيك توك بزعم أنه يتسبب في زيادة نسبة التأييد لدى مستخدميه لحركة المقاومة الإسلامية حماس.

وقالت هيلي التي عملت من قبل سفيرة لبلادها في الأمم المتحدة “نحن بحاجة ماسة إلى حظر تيك توك إلى الأبد واسمحوا لي أن أخبركم لماذا. كل شخص يشاهد تيك توك لمدة 30 دقيقة يوميا، يصبح أكثر معاداة للسامية بنسبة 17% وأكثر تأييدا لحماس”.

وأضافت هيلي التي تنتمي إلى الحزب الجمهوري “نحن نعرف الآن أن 50% من البالغين ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما، يعتقدون أن حماس لها ما يبرر ما فعلته مع إسرائيل، هذه مشكلة”.

“تيك توك يتسبب بتأييد حـ ـمـ ـاس“.. المرشحة للرئاسة الأمريكية نيكي هيلي تطالب بحظر تيك توك نهائيًا خلال مناظرة رئاسية للحزب الجمهوري pic.twitter.com/WZVsooS44p — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 8, 2023

ورغم أن قضايا السياسة الخارجية لا تمثل عنصرا كبيرا في تحديد اختيارات الناخبين الأمريكيين تجاه مرشحيهم في الانتخابات التمهيدية لأي من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، إلا أن عملية طوفان الأقصى وما تبعها من حرب إسرائيلية غير مسبوقة على قطاع غزة، دفعت بقضية علاقة الولايات المتحدة مع إسرائيل إلى صدارة الحملة الرئاسية.

ويرى مراقبون أن هيلي كانت بمثابة سفيرة ثانية لإسرائيل خلال فترة عملها في الأمم المتحدة، إذ أوقفت تعيين مبعوث فلسطيني لدى واشنطن، وادعت أنها ساعدت في اقتطاع فقرة من تقرير أمريكي وصف معاملة إسرائيل للفلسطينيين “بالفصل العنصري”.

وعندما قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 50 فلسطينيا في عام 2018، دافعت هيلي عن السلوك الإسرائيلي، وانسحبت من اجتماع لمجلس الأمن عندما بدأ مراقب الأمم المتحدة الدائم للأراضي الفلسطينية يتحدث عن عمليات القتل في غزة.