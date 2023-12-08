جرحى يتلقون العلاج على الأرض في مستشفى ناصر المكتظ بعد قصف إسرائيلي مكثف لخان يونس (فيديو)

وصل عدد من الإصابات الخطرة، صباح اليوم الجمعة، إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس بقطاع غزة، بعد قصف مكثف من الاحتلال الإسرائيلي.

واستهدفت طائرات الاحتلال مسجد “عبد الكريم الشاعر” في منطقة “بطن السمين” جنوب مدينة خان يونس، وخلفت عددا كبيرا من المصابين والشهداء.

وأظهرت لقطات نقلتها شاشة الجزيرة مباشر امتلاء أحد أقسام مستشفى ناصر بالجرحى حتى ارتمى عدد منهم على الأرض بسبب الاكتظاظ.

وملأت الدماء أرضية المستشفى بسبب الجروح والإصابات، في حين كان الضحايا يصرخون من شدة الألم، وأغلبهم شبان ورجال.

واختلفت الإصابات بين الأطراف والأرجل والبطون، وهرع الطاقم الطبي إلى إسعاف الأخطر منها.

وتدور معارك عنيفة اليوم الجمعة، داخل أكبر مُدن قطاع غزة وفي محيطها، بعد شهرين من الحرب التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب عملية (طوفان الأقصى).

وبعد مرحلة أولى من هجومه البري ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تركزت في شمال غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته هذا الأسبوع إلى الجنوب حيث يوجد زهاء مليوني مدني أصبحوا محاصرين في مناطق تضيق تدريجيا.

وبإسناد جوي وبحري وصلت دبابات وجرافات إسرائيلية إلى خان يونس أمس، ودار قتال في هذه المدينة الكبرى في جنوب القطاع، كما اشتبك مقاتلو حماس مع جيش الاحتلال شمالا في مدينة غزة ومنطقة جباليا المجاورة.